Doação de notas fiscais apoia jovens em situação de vulnerabilidade

A doação de notas fiscais tem se mostrado uma prática valiosa, permitindo que os consumidores contribuam com entidades sociais sem fins lucrativos. Este mecanismo possibilita a transferência de créditos gerados por compras, além de aumentar as chances de participação em sorteios promovidos pelo governo. Segundo informações da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, ao optar pela doação, os créditos provenientes dos cupons fiscais são integralmente direcionados à organização escolhida pelo consumidor.

Diversas instituições que recebem esses recursos por meio da Nota Fiscal Paulista têm como missão transformar a realidade de jovens brasileiros. Atualmente, o Brasil enfrenta um panorama preocupante, com cerca de 10,3 milhões de jovens fora do sistema educacional e sem emprego — os chamados “nem-nem”, conforme indicado pela Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Embora tenha havido uma redução nesse índice, que caiu de 29,4% em 2016 para 24,0% em 2023, o desafio ainda persiste.

A média brasileira de jovens nessa situação é superior à taxa observada entre os países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que registra um índice de apenas 13,8%, conforme o relatório “Education at a Glance 2024”. Nesse contexto, a doação das notas fiscais se torna uma importante fonte de recursos para iniciativas voltadas à capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade.

As ONGs desempenham um papel crucial ao conectar esses jovens a programas e projetos que oferecem oportunidades de trabalho. Wandreza Bayona, CEO do Instituto Ser+, uma das ONGs beneficiadas pelas doações da Nota Fiscal Paulista, enfatiza: “A doação de notas fiscais é uma ferramenta essencial para mantermos e ampliarmos nossas ações. Cada nota doada nos ajuda a alcançar mais jovens que, muitas vezes, não têm acesso a nenhuma outra oportunidade de qualificação. É uma forma de transformar realidades sem custo direto para o doador.”

É importante mencionar que aqueles que optam por não doar ainda têm a possibilidade de resgatar os créditos gerados e depositá-los em contas correntes ou poupanças. Além disso, podem solicitar abatimentos no valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) durante o mês de outubro.

A prática da doação de notas fiscais pode ser realizada automaticamente. Os cidadãos paulistas têm a opção de destinar os créditos gerados por suas compras a uma ONG específica mediante cadastro no sistema da Nota Fiscal Paulista.

De acordo com informações divulgadas pelo governo do Estado de São Paulo, tanto os doadores quanto as instituições beneficiadas participam de sorteios que incluem 655 prêmios, totalizando R$ 6,7 milhões. Bayona conclui: “Quando a sociedade se engaja, conseguimos aumentar nosso impacto e oferecer a mais jovens a chance de construir um futuro melhor. Para isso, é necessária uma fonte contínua de recursos, essencial para garantir a sustentabilidade financeira dos projetos e permitir que as ONGs ampliem suas atividades em prol de causas sociais relevantes.”