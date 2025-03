Fundação Salvador Arena abre inscrições para o Programa de Alimentação Saudável 2025

A Fundação Salvador Arena anuncia a abertura das inscrições para o Programa de Alimentação Saudável (PAS) 2025, reafirmando seu compromisso com o combate à insegurança alimentar e o desenvolvimento social sustentável. O programa apoia e capacita Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de todo o Brasil que atuam na proteção, promoção e desenvolvimento social de populações em risco socioeconômico.

Com o objetivo de atender pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio do fortalecimento das OSCs, o PAS oferece consultoria nutricional gratuita e suporte financeiro para aquisição de alimentos. O benefício pode ser concedido por até dois anos, com os valores calculados conforme o número de atendidos, a quantidade de refeições oferecidas e a complexidade dos serviços prestados pelas instituições selecionadas.

Organizações que oferecem serviços contínuos e planejados podem se candidatar de 10 a 31 de março de 2025, com exceção de instituições com fins lucrativos, governamentais, autárquicas, universitárias ou de caráter exclusivamente religioso.

A seleção prioriza entidades comprometidas com a oferta regular de refeições nutricionalmente equilibradas a seus públicos. O PAS não apenas complementa recursos já existentes, mas também impulsiona melhorias na qualidade de vida das pessoas atendidas.

“A Fundação Salvador Arena acredita que a segurança alimentar é um pilar essencial para a transformação social. Por isso, fortalecemos as OSCs que atuam diretamente na promoção do acesso à alimentação saudável, contribuindo para um impacto duradouro nas comunidades atendidas”, destaca Sérgio Loyola, responsável por Desenvolvimento e Promoção Social na FSA.

Nesta edição, o programa disponibilizará 40 vagas para OSCs de qualquer região do Brasil, sendo um processo 100% online. As semifinalistas serão anunciadas em 4 de abril de 2025, seguidas por uma reunião virtual no dia 10 de abril para esclarecimento do programa. A lista final das organizações selecionadas será divulgada em 12 de maio.

Com mais de 20 anos de atuação, o PAS já investiu mais de R$ 38 milhões em segurança alimentar, apoiando 760 instituições e beneficiando mais de 240 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para mais informações e acesso ao formulário de inscrição, as organizações interessadas devem acessar o site oficial do programa: https://pasfsa.com.br/.

Calendário

Abertura das Inscrições: 10/03/2025

Encerramento das Inscrições: 31/03/2025

Publicação das Semifinalistas: 04/05/2025

Anúncio das Finalistas: 09/05/2025

Veja alguns depoimentos de OSC’s que já se beneficiaram do PAS:

“É um grande prazer falar sobre o impacto positivo do PAS nas nossas crianças. Com o programa, elas passaram a consumir alimentos mais nutritivos, reduzindo embutidos e excesso de açúcar. As consultorias e o apoio que recebemos também foram essenciais para melhorar nosso cardápio e realizar atividades educativas. Somos muito gratos à Fundação Salvador Arena por proporcionar essa transformação na alimentação e nos hábitos das nossas crianças e suas famílias.”

Centro Para Crianças E Adolescentes Ludovico Pavoni – São Paulo/SP

“Para nós da Missão Casa Verde é uma grande satisfação fazer parte do PAS, pois ele nos permite melhorar significativamente cada refeição oferecida. Com o suporte e consultoria do programa, aprimoramos nosso cardápio e a qualidade nutricional dos alimentos, gerando impacto positivo direto na saúde das pessoas que acolhemos. Temos imensa gratidão à Fundação Salvador Arena por essa parceria encantadora e transformadora fazer parte do PAS, pois ele nos permite melhorar significativamente cada refeição oferecida. Com o suporte e consultoria do programa, aprimoramos nosso cardápio e a qualidade nutricional dos alimentos, gerando impacto positivo direto na saúde das pessoas que acolhemos. Temos imensa gratidão à Fundação Salvador Arena por essa parceria encantadora e transformadora.”

Missão Casa Verde – Londrina/PR

“Participar do PAS tem sido transformador para o Lar da Velhice São Francisco de Assis. Sempre tivemos o desafio de garantir alimentação adequada para nossos 81 idosos acolhidos. Com a consultoria nutricional do programa, melhoramos nosso cardápio, reduzimos desperdícios e aprimoramos a gestão dos alimentos. Essa parceria também nos fez perceber a importância de qualificar nossa gestão como instituição social. Estamos muito felizes por também participarmos do Acelera Social, fortalecendo ainda mais nosso trabalho. Somos imensamente gratos à Fundação Salvador Arena pelo impacto direto na qualidade de vida e segurança alimentar dos nossos residentes.”

Lar da Velhice São Francisco de Assis – Caxias do Sul/RS

“A participação do PAS tem sido extremamente importante para o Projeto Recriando Raízes. A consultoria nutricional trouxe melhorias expressivas na qualidade das refeições que oferecemos às crianças e adolescentes, garantindo uma alimentação mais equilibrada e adequada. Além disso, o apoio financeiro do programa reduziu significativamente nossos gastos com alimentação, permitindo redirecionar recursos para outras áreas essenciais. Essa parceria fortalece nosso compromisso com a promoção de uma infância saudável e mais oportunidades para o futuro. Somos muito gratos à Fundação Salvador Arena.”

Projeto Recriando Raízes – Rio de Janeiro/RJ