Fundação Pró-Sangue atenderá no feriado do aniversário de São Paulo

No feriado de 25 de janeiro, dia em que se comemora o aniversário da cidade de São Paulo, a Pró-Sangue estará funcionando normalmente. É preciso reforçar os estoques por conta do afastamento dos doadores nos postos de coleta devido às férias.

Os postos Clínicas e Osasco estarão abertos. Mas para aqueles que estão se programando para fazer sua doação nessa data, é indicado que façam o agendamento online pelo site da Pró-Sangue para a escolha de um horário, já que o sábado é um dia muito procurado pelos candidatos.

Para quem tiver interesse, é possível reservar a vaga no agendamento online (clique aqui).

Apesar de o funcionamento não sofrer alteração no feriado, segue o horário dos postos no Dia do Aniversário de São Paulo:

Posto Clínicas: das 8h às 16h

Posto Osasco: das 8h às 16h

Endereços

Posto Clínicas

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 – 1º andar

Cerqueira César -São Paulo / SP

Posto Regional de Osasco

Rua Ari Barroso, 355

Presidente Altino – Osasco / SP

Requisitos para doação de sangue

Estar em boas condições de saúde;

Estar alimentado;

Ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar o site);

Pesar mais de 50 kg;

Levar um documento de identidade original com foto recente que permita a identificação do candidato;

Evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Todas as informações encontram-se disponíveis no site da fundação (www.prosangue.sp.gov.br) ou pelo Alô Pró-Sangue (11 4573-7800), WhatsApp (11 9-9152-7653) ou e-mail ([email protected]).