Fundação Pró-Rim assina parceria com o Governo Japonês

A Fundação Pró-Rim participou nesta quarta-feira (09/10), em Curitiba (PR), da cerimônia de assinatura de contrato da doação de R$ 221.400,00, através do Programa de Assistência a Projetos Comunitários e Segurança Humana (APC). O montante é resultado de uma parceria entre a entidade filantrópica de saúde e o Governo Japonês, por meio do Consulado Geral do Japão da capital paranaense. O valor será utilizado para a compra de três equipamentos de diálise para a unidade de Joinville (SC).

“Um dos principais pilares da diplomacia japonesa é proteger a dignidade humana. E a saúde é parte disso, é indispensável. Nós conhecemos as atividades da Pró-Rim e ficamos impressionados. Com certeza essa contribuição vai ser de grande impacto aos pacientes que sofrem problema nos rins, na região de Joinville”, diz o Cônsul-Geral do Japão em Curitiba, Yasuhiro Mitsui.

Para o presidente da Fundação Pró-Rim, Maycon Truppel Machado, essa parceria fará toda a diferença para que a instituição siga com seu propósito de salvar vidas. “Estamos muito felizes e orgulhosos com essa doação, pelo Governo Japonês abraçar a causa da Pró-Rim. Isso é muito importante para a sustentabilidade da instituição, e assim salvar vidas. São 18 vidas novas que serão tratadas com essas máquinas. Só temos a agradecer o povo japonês por este exemplo de solidariedade”, comemora Maycon.

O paciente da Pró-Rim, Rogério Hardt, que desde 2015 faz tratamento conservador na instituição e iniciou com a hemodiálise em dezembro de 2023, acompanhou esse momento em Curitiba. “É um motivo de grande alegria, uma esperança a mais de sobrevida que estamos ganhando com esse convênio”, celebra o paciente.

Em junho deste ano, o o Cônsul-Geral Adjunto do Japão no Consulado de Curitiba, Rei Oiwa, e sua assessora Kumiko Abe visitaram a Pró-Rim, em Joinville, com o objetivo de viabilizar essa parceria e, assim, melhorar o atendimento ao paciente renal crônico. Por meio desse programa de assistência, o governo japonês apoia instituições em projetos de desenvolvimento em nível