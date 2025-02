Fundação Pró-Memória recebe submissões de artigos e fotos para revista Raízes

A Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul está com inscrições abertas para a submissão de artigos para a revista Raízes. Quem tiver interesse em ter seu artigo nas próximas edições da publicação, deve enviá-lo para o e-mail [email protected] até 25 de abril. O texto precisa ter de 3 a 6 páginas, em fonte Times New Roman, corpo 12, espaçamento simples, com duas a seis fotos em alta resolução anexadas (extensão jpg ou jpeg).

Com 69 edições publicadas, desde 1989, a revista Raízes celebra o legado e visa manter viva a história e a memória de São Caetano do Sul e região do Grande ABC, sempre mantendo o elo com o presente e as novas gerações. Os textos abrangem perfis de personalidades ilustres, histórias de vida, patrimônio histórico e cultural, arquivologia, museologia e artes visuais, entre outras temáticas.

Artigos, resenhas, crônicas e entrevistas, de pesquisadores autônomos ou vinculados a instituições públicas ou privadas, e ainda escritores independentes, integram as edições semestrais, publicadas sempre em julho e em dezembro.

Raízes e Retratos

A Fundação Pró-Memória também está recebendo inscrições para a seção Raízes e Retratos do periódico. As imagens podem ser entregues na sede da Pró-Memória (Av. Dr. Augusto de Toledo, n° 255, bairro Santa Paula), de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, ou enviadas para o e-mail [email protected].

As fotografias entregues pessoalmente serão digitalizadas e devolvidas. O participante também pode optar por fazer a doação da(s) foto(s) publicada(s), contribuindo com o acervo iconográfico da instituição. O regulamento está disponível no site: http://www.fpm.org.br/Download.

Os registros podem ser coloridos ou em preto e branco, datados até 1990, de qualquer tema, desde que retratem São Caetano do Sul e fatos transcorridos na localidade: fotos de família, eventos políticos, sociais, arquitetônicos, religiosos, étnicos, de hábitos, costumes, aspectos culturais e turísticos. As imagens serão avaliadas, podendo ou não ser publicadas na revista.

Cada participante pode inscrever quantas imagens quiser, contudo, serão selecionadas no máximo seis por inscrito, que poderão ser veiculadas em edições diferentes.