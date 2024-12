Fundação Pró-Memória de São Caetano lança edição 69 da revista Raízes

Na próxima quarta-feira, 11 de dezembro, a Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul vai realizar o lançamento da revista Raízes nº 69. O evento será na Pinacoteca Municipal (Av. Dr. Augusto de Toledo, 255 – bairro Santa Paula), em São Caetano, das 14h às 16h, com entrada gratuita e livre para todos os públicos.

Com 35 anos de atividade, a revista Raízes apresenta, no artigo de capa da nova edição, a história dos 60 anos do Complexo Poliesportivo Lauro Gomes de Almeida, que foi construído para abrigar parte das competições dos 29º Jogos Abertos do Interior, realizados na cidade em 1964. O texto é assinado pelo professor e memorialista Renato Donisete Pinto, colaborador da revista há 10 anos.

Na seção Memória, destaque para texto que celebra os 50 anos da Escola Metodista de Educação Especial O Semeador e história do criador da Snake, inicialmente marca de guitarras que marcou a memória musical da cidade. A publicação apresenta, ainda, as redações vencedoras do concurso de redação que integrou as comemorações pelos 76 anos da autonomia política e administrativa de São Caetano do Sul.

A revista também está repleta de curiosidades, na seção que leva esse nome, como, a existência, por um curto período, de uma indústria cinematográfica. Outra novidade é a seção Crônicas e Causos, com pequenas narrativas das memórias afetivas de moradores da cidade. E, como em todas as edições, Raízes apresenta muitas outras histórias e lindas imagens do passado.

Após o lançamento, a publicação será distribuída gratuitamente na sede da Fundação Pró-Memória, no mesmo endereço da Pinacoteca, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.