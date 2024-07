Fundação Grupo Volkswagen divulga resultado da seleção Juntos pela Mobilidade Social  

A Fundação Grupo Volkswagen ― que atua com o propósito de promover a mobilidade social ―, em parceria com o Instituto Diverse, anunciou, nesta quarta-feira (10), o resultado do Edital Juntos pela Mobilidade Social, com a divulgação das oito instituições selecionadas para esta edição do programa. Lançado em março de 2024, o edital tem o objetivo de apoiar Organizações da Sociedade Civil de Base Comunitária sem Fins Lucrativos (OSC) que desenvolvem ações de inclusão produtiva e de assistência e/ou proteção social em territórios e comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com enfoque especial para as questões de diversidade e inclusão, a fim de garantir a participação de grupos minoritários.

Este ano, o edital recebeu inscrições de 75 instituições das regiões atendidas pela Fundação Grupo Volkswagen em Resende (RJ); Salvador (BA); São Bernardo do Campo (SP); São Carlos (SP); São José dos Pinhais (PR); São Paulo (SP). As oito instituições selecionadas receberão apoio de até R$ 60 mil ― totalizando até R$ 480 mil em doações. As OSC´s contempladas nesta edição do edital desenvolvem projetos como oficinas para geração de emprego e renda; fomento ao empreendedorismo; serviço de convivência familiar ou comunitária; acessibilidade; fortalecimento de redes; e associativismo.

Estas diretrizes visam fortalecer a atuação dessas organizações em seus respectivos territórios ou comunidades, trazendo benefícios diretos ou indiretos para a população assistida. Para o ano de 2024, a Fundação atualizou o edital para atender áreas de atuação que incluem aquisições ou adaptações específicas destinadas a melhorar ou facilitar o atendimento às pessoas com deficiência.

“O edital é um passo importante para promover a mobilidade social de grupos minoritários nas áreas atendidas pela Fundação Grupo Volkswagen. Reconhecemos o trabalho das organizações nessas comunidades e a importância da participação social na criação de soluções locais. Os projetos selecionados priorizam a mobilidade social, incentivando a prosperidade socioeconômica e ampliando as oportunidades de acesso equitativo a direitos e oportunidades. Estamos comprometidos em fortalecer essas organizações e reduzir desigualdades locais, com foco especial em diversidade e inclusão, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As instituições selecionadas promovem um impacto positivo e transformador na região, servindo como exemplo inspirador para todo o Brasil”, destaca Vitor Hugo Neia, Diretor Superintendente e de Relações Institucionais da Fundação Grupo Volkswagen.



Organizações Selecionadas

As instituições escolhidas se destacaram por suas propostas inovadoras e pelo potencial de transformação social em suas comunidades. Cada projeto foi cuidadosamente avaliado com base em critérios de impacto social, viabilidade e sustentabilidade, alinhados com as novas diretrizes da Fundação Grupo Volkswagen. Conheça as selecionadas:

Resende, RJ: Instituto Toré de Responsabilidade Social – Projeto Mulheres em Movimento

Objetivo: Capacitação e suporte para mães de PCDs para transformar realidades por meio do empreendedorismo, com cursos de planejamento financeiro, gestão, marketing e ferramentas de empreendedorismo.

Contato: Site, Facebook, Instagram



Salvador, BA: Grupo de Apoio às Mulheres Positivas de Salvador (Motirô) – Projeto Além do Arco

Objetivo: Ampliar o ingresso de pessoas LGBT no mercado de turismo internacional em Salvador, através de parcerias estratégicas e cursos profissionalizantes.

Contato: Site, Instagram



São Bernardo do Campo, SP: Associação Projeto Fale Comigo – Projeto Confeitando o Futuro

Objetivo: Capacitação profissional para mães solos com filhos PCDs em panificação e confeitaria para mulheres em vulnerabilidade socioeconômica, com distribuição de kits profissionalizantes e bolsa auxílio.

Contato: Facebook

São Carlos, SP: Reenvolta Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área Socioambiental – Projeto Maravilhas do Quintal e da Roça

Objetivo: Desenvolvimento da população periférica de mães, mulheres, jovens e público LGBTQIAP+ para a produção orgânica de alimentos, melhorando a qualidade de vida e gerando emprego e renda.

Contato: Site, Facebook, Instagram

São José dos Pinhais, PR: Associação São José Casa de Repouso para Idosos – Projeto O Direito de Viver Bem

Objetivo: Melhorar as condições de moradia e conforto dos idosos acolhidos em sistema de ILPI por meio de obras de acessibilidade e infraestrutura.

Contato: Instagram



São Paulo, SP: Associação Cultural Mucambos de Raiz Nagô – Projeto Sementeiras e a Importância de Fazer com as Próprias Mãos

Objetivo: Oferecer 130 vagas em cursos variados, gerando oportunidades de atuação e acolhimento adequado para crianças de mulheres do entorno da sede do ponto de cultura Mucambos de Raiz Nagô.

Contato: Facebook, Instagram

Taubaté, SP: Instituto São Rafael Órgão Social e Econômico para Cegos e Deficientes Visuais – Projeto Reforma do Espaço Coletivo do Instituto São Rafael

Objetivo: Melhorar o espaço de atendimento com adaptações para os jovens e adultos com deficiência visual.

Contato: Site, Instagram

Vinhedo, SP: Lar Carlos Augusto Braga – Projeto Uso da Tecnologia Assistiva

Objetivo: Incorporar tecnologia assistiva para acessibilidade ao computador e outras tecnologias, promovendo a inclusão digital de pessoas PCDs dos 18 aos 60 anos.

Contato: Site, Facebook, Instagram



A seleção das instituições pelo Edital Juntos pela Mobilidade Social marca um novo compromisso da Fundação em contribuir para a promoção da diversidade nas comunidades atendidas. Cada projeto escolhido exemplifica o compromisso contínuo da Fundação com o desenvolvimento social sustentável e equitativo em todos os seus territórios de atuação.