Fundação Grupo Volkswagen abre inscrições para o novo edital Juntos pela Mobilidade Social

A Fundação Grupo Volkswagen ― instituição que realiza e apoia ações de mobilidade social por meio do investimento em iniciativas e organizações que desenvolvem comunidades e fortalecem o protagonismo dos cidadãos ― anuncia, hoje (18 de março), a abertura das inscrições para a 1ª edição de seu novo edital Juntos pela Mobilidade Social. A iniciativa tem o objetivo de apoiar Organizações da Sociedade Civil de Base Comunitária sem Fins Lucrativos que desenvolvem ações de inclusão produtiva, assistência e/ou proteção social em territórios e comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Após avaliação técnica e documental, oito instituições serão selecionadas para receber apoio de até R$ 60 mil ― totalizando até R$ 480 mil em doações. As propostas devem ser enviadas até 14 de abril de 2024.

De acordo com Vitor Hugo Neia, Diretor-Superintendente e de Relações Institucionais da Fundação Grupo Volkswagen, o edital tem como objetivo possibilitar que organizações de pequeno e médio porte ampliem suas ações em prol dos territórios e comunidades em que estão inseridas. “A mobilidade social, por meio do incentivo à prosperidade socioeconômica e do acesso equitativo a direitos e oportunidades, é a causa que norteia o propósito da Fundação e fundamenta nosso novo edital. O objetivo é impulsionar atividades de assistência e proteção à população mais vulnerável, visando não apenas o desenvolvimento socioeconômico, mas também o fortalecimento de organizações da sociedade civil e a redução das desigualdades locais. Isso inclui um enfoque especial nas questões de diversidade e inclusão, a fim de garantir a participação plena de grupos sociais historicamente discriminados. Por isso, serão melhor pontuadas na seleção as iniciativas que considerarem a diversidade e que também estiverem alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, explica Neia.

Linhas de Aplicação

Em relação aos critérios de seleção, as áreas contempladas pelo edital abrangem: oficinas para geração de emprego e renda; fomento ao empreendedorismo; adaptação ou equipamento de espaços para convivência familiar ou comunitária; acessibilidade; fortalecimento de redes; e governança e gestão.

Estas diretrizes visam fortalecer a atuação das Organizações da Sociedade Civil (OSC) em seus respectivos territórios ou comunidades, trazendo benefícios diretos ou indiretos para a população assistida. Para o ano de 2024, as áreas de atuação foram atualizadas, incluindo aquisições ou adaptações específicas destinadas a melhorar ou facilitar o atendimento às pessoas com deficiência.

Quem pode participar

Organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que tenham, no mínimo, um ano completo de existência formal e realizem ações de assistência e proteção social em comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Essas comunidades devem estar localizadas, imprescindivelmente, em um dos seguintes municípios: Resende (RJ); Salvador (BA); São Bernardo do Campo (SP); São Carlos (SP); São José dos Pinhais (PR); São Paulo (SP) ― apenas nas subprefeituras do Campo Limpo, Ipiranga, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Jabaquara, M’Boi Mirim, Santo Amaro e Parelheiros; Taubaté (SP) ou Vinhedo (SP).

“É muito importante a parceria com a Fundação Grupo Volkswagen, que prioriza a promoção da diversidade para fortalecer a democracia e a equidade no país ― especialmente no apoio a organizações da sociedade civil. Isso porque, sem diversidade, aumentam as desigualdades. Queremos ampliar a participação de todas as pessoas, em todos os aspectos da convivência social, e criar ambientes seguros para isso. Esse é o nosso maior patrimônio”, afirma Maria Letícia Puglisi Munhoz, Diretora Executiva do Instituto Diverse, parceiro da Fundação na realização do edital.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre 18 de março e 14 de abril de 2024. Os interessados devem preencher integralmente o formulário eletrônico acessando o sistema de inscrição disponível neste link. A Fundação também irá realizar momentos de formação e tira-dúvidas para apoiar as organizações sociais durante as etapas de inscrição. Para mais informações e cronograma, acesse o edital.