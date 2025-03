Fundação Grupo Volkswagen debate impacto social no Fórum Impacta Mais 2025

A Fundação Grupo Volkswagen marcou presença no Fórum de Economia de Impacto 2025, evento que faz parte da nova estrutura do Impacta Mais, um dos principais encontros sobre investimentos e negócios de impacto no Brasil. Em sua quinta edição, o evento passou por reformulação e agora opera em duas frentes: Fórum de Economia de Impacto e Feira de Negócios de Impacto, reunindo lideranças de empresas, governos, organizações sociais, universidades e investidores. O encontro, realizado pelo Impact Hub São Paulo em coidealização com o Instituto Cidadania Empresarial (ICE), teve como objetivo ampliar o alcance das discussões sobre soluções socioambientais por meio de novos modelos de negócios.

Vitor Hugo Neia, diretor-geral da Fundação Grupo Volkswagen, foi um dos destaques do evento no painel “Investimento em Empreendedorismo Periférico para o Desenvolvimento de Comunidades e Suas Culturas”. O debate abordou como o investimento no empreendedorismo periférico é essencial para impulsionar o crescimento econômico local e promover a inclusão social em comunidades vulneráveis.

“Investir no empreendedorismo nas periferias é essencial para fortalecer economias locais, criar soluções inovadoras e valorizar culturas e identidades regionais. As empresas têm um papel fundamental como agentes de mudança, pois, ao apoiar negócios sociais e ambientais em territórios periféricos, é possível gerar impacto positivo e duradouro”, afirmou Neia.

O diretor-geral acrescentou que a mobilidade social é um dos principais caminhos para reduzir desigualdades no Brasil e que sua efetivação exige um esforço abrangente. “Para construir um futuro mais sustentável e equitativo, é fundamental que o investimento priorize grupos minorizados, como mulheres e jovens negros, e vá além da formação técnica, proporcionando um ciclo positivo de desenvolvimento e redes de conexão que ampliam as perspectivas dessas pessoas para o futuro”, destacou.

Tese de impacto pela mobilidade social

Além do painel, a Fundação Grupo Volkswagen participou do Fireside Chat com a Artemisia, no qual Maria Ruanes, Analista de Responsabilidade Social da instituição, apresentou a Tese de Impacto pela Mobilidade Social. O estudo, desenvolvido em parceria entre as duas instituições, mapeia desafios e oportunidades para que negócios de impacto ampliem a inclusão produtiva e contribuam para o desenvolvimento socioeconômico do país.

“Enfrentar as desigualdades no Brasil exige um compromisso real com a mobilidade social. Para transformar essa realidade, é essencial ampliar oportunidades por meio da inclusão produtiva, da educação e da geração de renda, especialmente em territórios vulneráveis. A Fundação Grupo Volkswagen acredita que os negócios de impacto desempenham um papel fundamental na construção de um futuro mais justo e igualitário”, concluiu Maria.