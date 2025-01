Fundação do ABC retoma oficinas de Qualidade em 2025

A Fundação do ABC realizou nesta semana a primeira Oficina de Qualidade de 2025, reunindo o Comitê Participativo da Qualidade FUABC, representado por cerca de 40 profissionais das unidades gerenciadas. Organizado pela Diretoria de Projetos e Qualidade, o encontro ocorreu na sala de videoconferência do Centro Universitário FMABC, em Santo André, e integra o Programa Corporativo de Qualidade e Melhoria Contínua da instituição.

Com o tema “Entendendo a Saúde, cadeia de valor e sustentabilidade”, a oficina em 22 de janeiro abordou conceitos sobre visão organizacional, macroprocessos e a interface entre saúde e sustentabilidade. A programação contou com aula conduzida por Keltom Roberto Reis, consultor e instrutor da Auguri Soluções em Saúde Coletiva, com participação de Daniela Pedregal, gerente de Sustentabilidade da FUABC.

Keltom destacou a importância de compreender o propósito das organizações e a relação deste com a cadeia de valor. “É fundamental entender que saúde vai além de contratos e metas. Trata-se de uma causa e uma missão. Quando olhamos para a Fundação do ABC, precisamos nos conectar com a sua essência, com os valores que guiam suas ações”, afirmou.

O palestrante ressaltou a importância de enxergar a saúde como um sistema interligado, composto por macroprocessos que impactam diretamente no resultado. “Cada etapa da cadeia de valor tem impacto sobre o todo. É necessário identificar como os processos se conectam, desde o atendimento ao paciente até a gestão administrativa, para gerar um fluxo eficiente e agregar valor aos serviços prestados”, explicou.

Ele também pontuou o impacto do alinhamento estratégico na prática. “Nós, enquanto agentes multiplicadores, temos a responsabilidade de desdobrar as estratégias e políticas institucionais. Isso requer entendimento da missão e visão da organização para que possamos agregar valor em cada etapa do processo”, contou. Keltom ainda destacou que a busca pela excelência passa pela capacidade de inovar e ajustar os processos, promovendo um ciclo de melhoria contínua.

SUSTENTABILIDADE

A gerente de Sustentabilidade da FUABC reforçou a relevância do conceito de ESG (sigla em inglês para ambiental, social e de governança) como ferramenta para alcançar a sustentabilidade no setor de saúde. Segundo ela, a pandemia de Covid-19 evidenciou a importância de práticas sustentáveis nas organizações. “As empresas que já trabalhavam com ESG conseguiram atravessar a crise com mais resiliência. Sustentabilidade não é apenas ambiental, mas também social e de governança, abrangendo diversidade, inclusão e equidade”, destacou.

A gerente enfatizou que o ESG está deixando de ser apenas uma boa prática e se tornando um requisito obrigatório. “Hoje, nenhuma empresa consegue se listar na B3 (bolsa de valores sediada em São Paulo) sem atender aos critérios de ESG. Esse exemplo ilustra como as práticas de sustentabilidade e governança estão diretamente ligadas à viabilidade e competitividade das organizações”, explicou.

Os próximos encontros de capacitação do projeto educacional com as equipes de Qualidade estão agendados para os dias 27 de fevereiro, 27 de março, 23 de abril e 21 de maio.