Seleção para residência médica da FMABC bate recorde de inscritos

O processo seletivo para a residência médica realizado pelo Centro Universitário FMABC, em Santo André, bateu neste ano o recorde de inscrições da instituição. Segundo o Instituto Avalia, responsável pela aplicação do processo, 4.026 pessoas se inscreveram para participar do concurso, que oferece 230 vagas e engloba 39 especialidades médicas. A prova foi realizada no último sábado (7).

A marca histórica confirma uma tendência constante de crescimento do interesse de novos médicos pelo programa de residência do Centro Universitário FMABC. Em 2021 o processo contou com 2,6 mil inscritos, saltando para 2,9 mil em 2022 e 3,2 mil em 2023, até alcançar o novo recorde de mais de 4 mil registrados para a prova deste ano.

O recorde também chega em uma época de celebração, já que o programa de residência médica da FMABC foi criado em 1975 e celebrará 50 anos em 2025. Trata-se de um programa de ensino destinado a médicos que já completaram sua graduação e pretendem se especializar em áreas específicas, como clínica médica, pediatria, oftalmologia e cirurgia geral, entre outras.

Os residentes matriculados têm a oportunidade de participar de atividades práticas sob a forma de estágio hospitalar, onde são supervisionados por preceptores e profissionais qualificados na área. Essas atividades práticas são fundamentais para garantir que os médicos possam aplicar os conhecimentos adquiridos durante a graduação. Trata-se de uma etapa imprescindível para a formação de um bom médico.

Atualmente a residência médica da FMABC conta com 430 matriculados, se colocando entre as 10 maiores do setor no país. Esses residentes atuam em 39 campos de estágio credenciados ao Centro Universitário. Entre eles estão o Hospital Mário Covas, Hospital da Mulher e o Centro Hospitalar do Município de Santo André, além do Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo e do Hospital Maria Braido em São Caetano do Sul, entre outros.

Segundo o coordenador da Comissão de Residência Médica, Alexandre Cruz Henriques, o crescimento constante do número de inscritos para o processo seletivo nos últimos anos se deve tanto às condições oferecidas quanto ao desenvolvimento do próprio Centro Universitário FMABC.

“Nossa instituição cresceu muito nos últimos anos, e a residência cresceu junto. Temos inserção em grandes hospitais e unidades de saúde, capazes de oferecer uma estrutura de atendimento moderna e espaços apropriados para a prática médica. E a possibilidade de associar essas estruturas com nossa coordenação acadêmica e expertise é o diferencial da FMABC nesta área. Não dá pra oferecer saúde sem especialização”, explica.

Empossado no cargo neste ano juntamente com o vice-coordenador da Comissão, Fernando Veiga, ele destaca a importância dos coordenadores anteriores e da equipe neste processo de desenvolvimento do programa de residência médica.

“Estamos colhendo os frutos de grandes trabalhos realizados pelos meus antecessores, os doutores João Antonio Correa e Adriano Meneghini, e da atuação precisa e competente dos supervisores dos diferentes programas. Graças a eles construímos uma base sólida de ensino prático com alto padrão de qualidade na nossa residência, algo que nem todos podem oferecer. Vamos dar continuidade a esse padrão e seguir expandindo o programa”, afirma o coordenador.