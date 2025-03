Fundação do ABC cria Núcleo Integrado de Proteção de Dados

A Fundação do ABC, por meio de sua Comissão para Implantação de Procedimentos e Normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), acaba de instituir o Núcleo Integrado de Proteção de Dados (NIPD). O novo grupo tem como principal objetivo implementar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes da LGPD em todas as unidades da FUABC, promovendo a cultura de proteção de dados e garantindo a conformidade com as normativas vigentes.

A criação do NIPD é uma das ações estratégicas da FUABC para reforçar a governança na gestão de dados pessoais e assegurar que os processos internos estejam alinhados às exigências da Lei nº 13.709/2018. O novo Núcleo é composto por membros da Comissão de LGPD e pelos “Embaixadores de Proteção de Dados”, que são profissionais indicados pelos dirigentes das unidades gerenciadas pela Fundação do ABC.

Entre as atribuições do Núcleo Integrado de Proteção de Dados estão a disseminação da cultura de proteção de dados, a identificação e mitigação de riscos no tratamento de informações pessoais, a realização de treinamentos e ações educativas, além do monitoramento da aplicação das diretrizes da LGPD em toda a rede FUABC. Os Embaixadores atuarão como pontos de contato entre a Comissão e suas respectivas unidades, garantindo que as políticas de proteção de dados sejam implementadas no cotidiano das atividades institucionais.

ENCONTROS MENSAIS

Os membros do NIPD se reunirão mensalmente, de forma presencial ou virtual, para avaliar a evolução dos trabalhos e discutir estratégias voltadas à segurança e conformidade no tratamento de dados pessoais. A Comissão de LGPD também poderá convocar reuniões extraordinárias para deliberações específicas sempre que necessário.

“Essa iniciativa reforça o compromisso da Fundação do ABC com a privacidade e proteção de dados, fortalecendo a transparência e a responsabilidade no tratamento de informações dentro da instituição e junto à sociedade. Temos convicção de que o Núcleo Integrado de Proteção de Dados será fundamental para garantir a correta aplicação da LGPD em todas as unidades da FUABC, promovendo boas práticas, capacitação contínua e um ambiente cada vez mais seguro e alinhado às normativas vigentes”, considera Carolina de Fátima Silvério, presidente da Comissão para LGPD e Encarregada de Dados da FUABC.