Funcionamento do São Bernardo Plaza durante o feriado de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas

O tão aguardado feriado de Carnaval está se aproximando e, para os clientes poderem programar as suas visitas ao empreendimento, o São Bernardo Plaza Shopping informa os horários de funcionamento nos primeiros dias do mês de março. Confira abaixo:

01/03: Lojas: 10h às 22h;

02/03: Lojas: 14h às 20h;

03/03: Lojas: 10h às 22h;

04/03: Lojas: 14h às 20h;

05/03: Lojas: 12h às 22h.

Bailinho de Carnaval gratuito no São Bernardo Plaza

Nos dias 01 e 02 de março, das 14h às 18h, o shopping promove mais uma edição do famoso Bailinho de Carnaval gratuito para a criançada se divertir ao som de muita música ao vivo, marchinhas famosas, desfile de fantasias e brincadeiras temáticas. Este ano, o evento ainda contará com um camarim especial da Me.Linda para as meninas fazerem maquiagens carnavalescas e o meninos entrarem no clima com cabelos coloridos e divertidos.

O evento acontece na área interna, no Piso L2, em frente à loja Clube Melissa e é aberto a todos que quiserem participar – inclusive os melhores amigos peludos -, sem necessidade de inscrição prévia! Uma banda carnavalesca cuidará da animação nos dois dias de festa com muitas marchinhas, músicas do universo infantil e brincadeiras temáticas com monitores.