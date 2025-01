FUABC terá Semana de Conscientização sobre Alimentos Orgânicos

A Fundação do ABC realiza de 27 a 31 de janeiro sua primeira Semana de Conscientização sobre Alimentos Orgânicos, que entre as diversas ações contará com uma feira de alimentos orgânicos, realizada em parceria com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Associação Global de Desenvolvimento Sustentado (AGDS), do Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. No dia 31, uma barraca de feira será montada em frente à sede administrativa da FUABC, em Santo André, das 9h às 12h.

A Semana foi idealizada pelo Departamento de Sustentabilidade da Fundação do ABC, em alusão ao Dia do Controle à Poluição por Agrotóxicos, celebrado em 11 de janeiro. Entre os objetivos estão a conscientização sobre os malefícios dos agrotóxicos, o incentivo ao consumo de alimentos orgânicos e a divulgação de produtores locais que atuam nas proximidades da sede da FUABC.

A ação está alinhada aos princípios do ASG (Ambiental, Social e Governança), englobando temas como responsabilidade social, preservação ambiental, promoção da saúde, prevenção de doenças e segurança alimentar, todos convergentes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Para a gerente de Sustentabilidade da Fundação do ABC, Daniela Pedregal de Castro Lima, essa é apenas a primeira etapa de um projeto que deverá crescer significativamente. “A ideia é que essa iniciativa se torne muito maior dentro da FUABC, incluindo atividades periódicas para os colaboradores do campus e também para as equipes de nossos hospitais e unidades gerenciadas, abrangendo o maior número possível de participantes em diversas localidades do Estado de São Paulo”.

A ação é fruto do trabalho conjunto da Diretoria de Gestão Institucional, Departamento de Sustentabilidade, Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, da Diretoria de Gestão de Pessoas, e Diretoria de Comunicação.