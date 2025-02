FUABC adquire novo software de gestão para o AME Araçatuba

Como parte das recentes melhorias implantadas no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Araçatuba, a Fundação do ABC implantará um novo software de gestão ambulatorial na unidade, que é gerenciada em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa, conduzida pela Diretoria de Tecnologia da Informação (T.I.) da FUABC, trará mais eficiência, funcionalidade e organização tecnológica para o manejo das rotinas assistenciais. Todos os outros seis AMEs sob gestão da FUABC já utilizam a mesma plataforma, o que facilitará a integração à nova rotina.

Estão contempladas na nova ferramenta todas as informações referentes ao prontuário eletrônico do paciente, com registro completo e acessível das informações clínicas, histórico de tratamentos, resultados de exames, prescrições médicas, intervenções cirúrgicas e demais procedimentos. Integrado, o sistema proporciona uma visão abrangente do histórico de saúde do paciente, facilitando a comunicação entre os profissionais. Todos os documentos gerados durante os atendimentos podem ser assinados digitalmente, trazendo uma maior confiabilidade no armazenamento e segurança — além da economia com a impressão de papeis.

Outro importante recurso do sistema refere-se ao agendamento de consultas. A ferramenta possibilita planejar e distribuir os pacientes de forma mais uniforme ao longo do dia, evitando congestionamentos e atrasos. Com integração total ao SIRESP (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo) via Webservice, o software permite receber a agenda completa dos atendimentos e automatizar a confirmação dos pacientes agendados. Controle de estoque de medicamentos e insumos, e gestão financeira segundo requisitos regulatórios também estão entre as novas funcionalidades incorporadas à tecnologia.

“Com a implantação do novo sistema, toda a parte assistencial será acolhida com rotinas específicas para os setores de recepção, almoxarifado, farmácia, equipe médica, de enfermagem, radiologia, fisioterapia e assistência social, sob monitoramento e suporte da área de T.I. do AME. Haverá interface com o sistema SIRESP, sistemas de visualização de imagens com laboratórios e parceiros, o que seguramente trará melhorias na assistência aos pacientes e ao dia a dia da área administrativa. A plataforma garante um rápido suporte aos usuários e todas as configurações dinâmicas para se encaixar à rotina do AME de Araçatuba”, explica Beatriz Almada Vitor, da área de T.I. do AME Araçatuba e responsável pelo processo de implantação.

Diretor da área de T.I. da FUABC, Cleber Renato destaca o trabalho em parceria liderado pelas equipes da FUABC e do AME para a migração completa ao novo sistema. “Fizemos um trabalho presencial importante na unidade para compreender a realidade do ambulatório e ajustar o sistema à demanda atual do serviço. Nosso objetivo é trazer facilidades e otimizar as rotinas assistencial e administrativa, não apenas para organizar o fluxo de atividades diárias, mas especialmente para qualificar o atendimento à população”.

Trata-se do primeiro projeto do planejamento de transformação digital que a Diretoria de Tecnologia da Informação da FUABC desenhou para a unidade, que passará por novas adequações tecnológicas ao longo da gestão.

Os treinamentos das equipes para utilização do novo sistema, comercializado pela Salutem Soluções Tecnológicas, serão realizados entre os dias 10 e 28 de fevereiro pela própria empresa, sob supervisão e acompanhamento das áreas de T.I. da Mantenedora e do AME. A implantação oficial do software terá início em 1º de março.

A UNIDADE

A FUABC iniciou a gestão do AME Araçatuba em 1º de dezembro, em contrato firmado com a Secretaria de Estado da Saúde com duração de cinco anos. A parceria representa a entrada da FUABC na região Noroeste do Estado, como oportunidade de fortalecer ainda mais a atuação da entidade no Sistema Único de Saúde (SUS), consolidando-se como referência em gestão e excelência no atendimento. Em média, o AME Araçatuba realiza por ano cerca de 215 mil exames, 98,7 mil consultas médicas e 15,6 mil cirurgias, sendo referência para 28 municípios que juntos somam quase 600 mil habitantes.