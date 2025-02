Governo de SP acompanha fortes chuvas no Vale do Ribeira e mobiliza esforços para atender Pariquera-Açu

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Defesa Civil, está monitorando as fortes chuvas que atingiram a região do Vale do Ribeira, com especial atenção ao município de Pariquera-Açu. Desde as primeiras horas deste sábado (8), as equipes acompanham a evolução do cenário e, ao identificar a intensificação das chuvas, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil emitiu às 08h02 um alerta Cell Broadcast Severo para a população do município. Neste momento, em apenas uma hora, 91 mm de chuva já havia sido registrado.

Diante da situação crítica, a equipe de coordenadores regionais da Defesa Civil iniciou imediatamente a mobilização para unir esforços com municípios vizinhos e reforçar as operações de resgate, disponibilizando embarcações para resgatar pessoas ilhadas.

Interdições na SP-222

As fortes chuvas também impactaram o tráfego na Rodovia SP-222, que registra cinco ocorrências até o momento:

• Alagamento do km 095+000 ao 101+000 – Interdição total para veículos pequenos; veículos de grande porte ainda conseguem trafegar.

• Queda de barreira no km 105+000 – Interdição parcial, com tráfego fluindo em sistema pare e siga.

• Queda de barreira e árvores no km 097+250 – Interdição parcial, tráfego em sistema pare e siga.

• Alagamento no km 110+800 – Sem interdição no momento.

• Queda de árvore no km 90,7 – Interdição total.

Ajuda humanitária

O Fundo Social de São Paulo e a Defesa Civil já encaminharam ajuda humanitária para às famílias atingidas pela chuva em Pariquera-Açu. Foram enviadas 100 cestas básicas, 400 cobertores, 400 itens de limpeza, 100 kits de higiene pessoal, 400 itens de dormitório (colchões, travesseiros, cobertores e jogos de cama), 6 caixas de roupas, 2 caixas de brinquedos, 2 caixas de calçados, 10 caixas de água, 2 sacos de ração cachorro 20 kg e

2 sacos ração gatos 10kg.

SP Sempre Alerta

O Governo de São Paulo mantém a campanha SP Sempre Alerta para coordenar as questões climáticas no estado. Desde o dia 1 de dezembro, as ações estão voltadas para a Operação Chuvas, que se estende até 31 de março. Durante este período, todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil permanece em prontidão. Os agentes realizam ações preventivas, como o monitoramento climatológico 24 horas, emitem alertas e realizam vistorias de campo.

Durante toda a operação é realizada a campanha de prevenção, com veiculação de materiais educativos em tv, rádio, outdoor, distribuição de panfletos e fixação de faixas orientativas, com objetivo de despertar mudança de mentalidade na população e prevenir à exposição ao risco, como por exemplo não atravessar áreas alagadas e buscar locais seguros durante os temporais.