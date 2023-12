FSS de Diadema e entidades discutiram Terceiro Setor na Alesp

Um grupo de Diadema, liderado pelo Fundo Social de Solidariedade do município, participou na segunda, 4/12, de encontro sobre a importância de fortalecer o Terceiro Setor. A reunião que contou com a presença do Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, ocorreu no Auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Segundo a deputada estadual Márcia Lia (PT), organizadora do encontro, o objetivo foi discutir formas de valorizar o Terceiro Setor nas cidades e no campo, visando sempre o combate à desigualdade social e à fome. Na exposição do Ministro, que representou o Governo Federal, foram apresentados e divulgados os Programas Sociais do Ministério voltados às entidades assistenciais.

“Como não tivemos muito prazo, assim que recebemos o convite, imediatamente socializamos a informação sobre o evento e conseguimos mobilizar algumas entidades e representantes da Prefeitura”, contou Inês Maria, presidenta do Fundo Social da cidade.

“Oportunidades especiais como essa não podem ser perdidas e precisam ser aproveitadas porque são esclarecedoras, têm caráter de formação, além de abrirem novas portas, ampliando horizontes, especialmente das lideranças sociais”, explicou Inês Maria.

Divulgação/FSS

Também participaram da comitiva de Diadema, o secretário municipal de Segurança Alimentar, Gel Antônio; integrantes do Departamento de Participação Popular da Prefeitura; além de representantes de entidades sociais como Sem Fronteiras, Solar, Viva a Diversidade, Vale dos Lírios e Moradores de Rua.

A capacitação dos dirigentes das organizações civis é prioridade do Fundo Social de Solidariedade de Diadema. Para isso, o órgão vem promovendo ao longo do ano o 2º Ciclo de Formação, no qual acontece uma série de atividades para a melhoria do foco e da gestão interna das entidades, visando habilitar os projetos junto às fontes de recursos.