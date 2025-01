Frutas in natura ou suco? Nutricionista explica a melhor escolha para a saúde

Na busca por uma alimentação mais saudável, muitas pessoas se perguntam se um copo de suco pode substituir uma fruta inteira. No entanto, como explica a nutricionista Cintya Bassi, coordenadora de nutrição e dietética do São Cristóvão Saúde, a melhor opção é sempre consumir as frutas in natura.

“A fruta é mais benéfica do que o suco, pois preserva as fibras que ajudam no controle glicêmico, aumentam a saciedade e melhoram o funcionamento intestinal”, afirma Cintya. Essas fibras, essenciais para a saúde, são geralmente perdidas durante o processamento da fruta para se tornar suco, além de outros nutrientes que também podem ser reduzidos.

Ao consumir suco de fruta, especialmente de laranja, Cintya alerta que o suco pode conter mais do que uma unidade da fruta, aumentando a quantidade de frutose e favorecendo o pico glicêmico, o que pode ser preocupante para pessoas diabéticas. “Para indivíduos saudáveis, não há riscos, mas os diabéticos precisam ter cautela, pois a maior concentração de frutose no suco pode impactar a glicemia.”

Para quem gosta de suco no dia a dia, a nutricionista sugere algumas orientações. “Opte por sucos integrais e sem adição de açúcares, que hoje estão amplamente disponíveis no mercado”, finaliza Cintya.