Fruit Attraction SP 2025: incentivo ao crescimento da fruticultura paulista

Com o objetivo de promover o crescimento internacional da fruticultura paulista, a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento de SP participou da abertura da Fruit Attraction SP 2025, a principal feira internacional de frutas e hortaliças da América Latina, nesta terça-feira (25/03), na capital paulista.

Na oportunidade, a Secretaria de Agricultura de SP assinou um termo de cooperação técnica com a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri) com foco na produção de frutas vermelhas. A parceria abrange a formação de pessoal em áreas estratégicas, o auxílio técnico mútuo e o compartilhamento de dados, visando o desenvolvimento de projetos de agricultura familiar.

“A fruticultura agrega valor, movimenta a economia, gera empregos e preserva o meio ambiente. O Brasil tem um potencial gigantesco para não apenas liderar o processo de segurança alimentar no mundo, mas também de transição energética e de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. SP é o estado com a maior diversificação de culturas do Brasil, o que nos faz liderar a balança comercial brasileira mesmo em anos difíceis, com seca severa”, destacou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

Vale destacar que o Estado de São Paulo é o principal produtor nacional de frutas, exportando mais de U$250 milhões por ano, segundo dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA – Apta), vinculado à SAA. Em 2024, a fruticultura paulista registrou crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Apenas os produtos da citricultura somaram 50% de participação, com 112 mil toneladas exportadas. Além disso, o grupo de sucos é o segundo maior exportado na balança comercial, somando 14,2% de participação, somando US$573,74 milhões, dos quais 98,6% correspondem ao suco de laranja.

Com uma fruticultura diversificada, SP também lidera a produção de banana, com 26% do total produzido no país, e de abacate, com 40%. Outros destaques são caqui, manga, mamão, goiaba e figo. Durante a feira, a Secretaria de Agricultura, por meio de suas coordenadorias — APTA, CATI, Defesa Agropecuária — e das Câmaras Setoriais, apresenta as principais iniciativas do governo paulista para o desenvolvimento da fruticultura paulista.

Entre as iniciativas, está o Projeto Frutas Vermelhas SP, queincentiva produção de mirtilo, framboesa e amora em território paulista com ênfase na agricultura familiar, levando renda e diversificação de culturas ao campo, além de transmitir inovação e extensão aos produtores. Além disso, conta com o Projeto Cacau SP, que pretende impulsionar a cacauicultura no estado. Em 2025, foram plantados 34,3 mil pés novos, um aumento de 37,83% em relação a 2024.

Na Fruit Attraction, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) apresentou ações de certificação fitossanitária de origem que possibilitam a exportação dos produtos paulistas. O cadastro e supervisão de plantios de lima ácida tahiti tornam São Paulo o maior exportador do país, com mais de 60% da lima ácida exportada. Com a abertura dos mercados do Japão e Chile, no ano de 2025, a Defesa Agropecuária iniciou os cadastros e acompanhamento do abacate variedade Hass nas propriedades e casas de embalagem que processam este fruto. Atualmente estão cadastradas 05 propriedades e 05 casas de embalagem.

A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) apresentou aos visitantes da feira, o melhoramento genético do Instituto Agronômico (IAC-Apta) com frutas tropicais e subtropicais, como uva, amora, pêssego, macadâmia, caqui, citros, banana, maracujá, abacaxi, entre outras. O Instituto Biológico (IB-Apta) levou à Fruit Attraction pesquisas em sanidade vegetal, com estudos sobre pragas e doenças que afetam fruticulturas.

Vale lembrar que a Secretaria de Agricultura, por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), conta com uma linha de crédito de R$10 milhões voltada para a fruticultura com taxa de 3% ao ano, 84 meses de prazo e 24 meses de carência.

Fruit Attraction



Organizada pela IFEMA MADRID e FIERA MILANO BRASIL, a Fruit Attraction São Paulo possui o apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A feira ocorre de 25 a 27 de março e reunirá toda a comunidade de frutas e hortaliças das 10h às 18h. Serão apresentados produtos, tecnologias e serviços, além de promover debates com foco nos desafios e oportunidades para a expansão da fruticultura brasileira no comércio internacional.