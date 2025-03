Frente Parlamentar Mista busca democratizar o crédito no Brasil

A ampliação do acesso ao crédito no Brasil ganha um novo impulso com a criação da Frente Parlamentar Mista pela Democratização do Crédito e Serviços Financeiros. A iniciativa, que será presidida pelo deputado Capitão Alberto Neto (PL/AM), tem como objetivo desenvolver, estruturar e implementar políticas públicas que garantam esse direito como um instrumento de cidadania, sempre com foco na responsabilidade e na educação financeira da população. O lançamento da Frente aconteceu nesta terça-feira (18), durante um jantar, em Brasília.

Objetivo é garantir inclusão financeira com foco em educação e transparência no crédito

Composta por 196 deputados federais e 2 senadores signatários, a Frente busca reduzir barreiras, promovendo inclusão financeira também para grupos vulneráveis como pessoas de baixa renda, aposentados, pensionistas, mulheres e pessoas com necessidades especiais. A Frente atuará de forma suprapartidária e em diálogo com órgãos governamentais, sociedade civil e o setor privado, promovendo estudos, debates e políticas que fortaleçam a liberdade econômica e a segurança jurídica no mercado. Entre as pautas prioritárias estão a inclusão financeira, a redução do custo do crédito, a transparência na gestão de dados e a inovação no setor.

Frente Parlamentar conta com apoio de entidades e congressistas de diferentes partidos

Apoiada por congressistas de múltiplos partidos e diversas entidades do setor financeiro, a Frente conta com a participação ativa de organizações comprometidas com a democratização do acesso aos serviços financeiros e a construção de um ambiente mais inclusivo e eficiente. A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) e a Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País (Aneps), que integram o Instituto Nacional de Democratização do Crédito (INDC), são peças-chave nessa iniciativa, representando a sociedade civil na Frente Parlamentar. Juntas, essas entidades serão fundamentais na implementação de debates, pesquisas e na construção de um ambiente de crédito mais eficiente e inclusivo.

“Esta frente nasce com um propósito claro e urgente: ampliar o acesso ao crédito para todos os brasileiros, como um instrumento de inclusão financeira e de oportunidade. Não podemos aceitar que o crédito seja um fator de exclusão e desesperança. Ampliar o acesso ao crédito não é apenas uma questão de justiça social, mas também uma estratégia inteligente para o crescimento da economia. Vamos trabalhar incansavelmente e propor medidas que tornem o crédito mais acessível e sustentável. Nosso compromisso é com a inclusão, com o desenvolvimento e com um país mais justo”, destacou o deputado Capitão Alberto Neto.

“A ampliação do crédito responsável é essencial para o crescimento econômico do país e para a dignidade financeira das pessoas. A Frente Parlamentar é um passo importante para garantir que mais brasileiros tenham acesso a esse direito de forma transparente e sustentável”, afirmou Elias Sfeir, presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC).

“Há muito vimos empenhando esforços para constituir um fórum no parlamento alinhado à realidade brasileira, com foco primordial na emancipação de toda a população, no que tange a inclusão e democratização do acesso ao crédito, demais serviços financeiros e educação, sem a sombra constante e permanente de pessoas, órgãos e entidades de confundir proteção com tutela do cidadão”, afirmou Edison Costa, presidente da Aneps.

A Frente Parlamentar Mista pela Democratização do Crédito e Serviços Financeiros terá atuação nacional e duração indeterminada, garantindo que o tema continue em debate permanente no Congresso Nacional.