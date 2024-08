Fred pede para sair e não é mais diretor esportivo do Fluminense

Fred Guedes não é mais o diretor de planejamento esportivo do Fluminense.

Fred deixou o cargo na tarde desta sexta-feira (9). Ele pediu para sair.

O ídolo explicou que pediu o desligamento por questões familiares.

O Fluminense deixou as portas abertas para o retorno do dirigente no futuro.

“Na tarde desta sexta-feira (09/08), Fred Guedes deixou o cargo de Diretor de Planejamento Esportivo do Fluminense. O nosso eterno ídolo explicou que pretende se dedicar a questões pessoais de seus familiares, neste momento. Por isso solicitou seu desligamento do clube. O Fluminense, em nome de sua imensa torcida, agradece por toda a dedicação. As portas estarão sempre abertas àquele que dignificou nossas cores como atleta e diretor estando presente na construção de dois títulos brasileiros, da Libertadores e da Recopa e três campeonatos cariocas.”