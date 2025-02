Francisco, el Hombre apresenta performance de Acabou Chorare, dos Novos Baianos em SP

O segundo álbum dos Novos Baianos, Acabou Chorare (1972), é repleto de músicas que ultrapassam gerações, como “Mistério do Planeta” e “A Menina Dança”. Não à toa, foi eleito, em 2007, como o maior disco da música brasileira pela Rolling Stone Brasil. A Francisco, el Hombre apresenta este trabalho na íntegra no dia 14 de fevereiro, no City Lights Music Hall, em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis (clique aqui).

“O público sempre fazia relação dos Novos Baianos com a gente e, quanto mais ouvíamos, mais nos aproximamos deles. Eles foram uma referência muito marcante no sentido de estilo de vida e no senso de comunidade. Vai ser uma homenagem com muito carinho”, conta Ju Strassacapa, que completa o quinteto ao lado de Mateo Piracés-Ugarte, Sebastián Piracés-Ugarte, Andrei Kozyreff e Helena Papini. “É um desafio absurdo, porque as músicas são incríveis e muito bem executadas. A ideia é fazer um show com a cara da Francisco, el Hombre, mas com a chama dos Novos Baianos, com muita diversão e com muito amor pela música”, completa Andrei.

A conexão entre as bandas não é de hoje, a Francisco, el Hombre já regravou a música “Brasil Pandeiro”, faixa que abre Acabou Chorare.

SERVIÇO

Francisco, el Hombre @São Paulo

Data: 14 de fevereiro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 22h (abertura da casa) | 00h30 (início do show)

Local: City Lights Music Hall — Rua Padre Garcia Velho, 61 — Pinheiros, São Paulo/SP

Valores: Lote 4 – R$ 80,00 + taxas

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/francisco-el-hombre-toca-novos-baianos-bloco-calor-da-rua-dj-mary-g/2796622