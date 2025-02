Francisco, el Hombre lança o videoclipe de “Despedida”

Apague a luz o último a sair, mas não feche a porta, afinal esta despedida é somente um até logo. Após 12 anos em atividade, a banda Francisco, el Hombre decidiu pendurar os instrumentos enquanto quinteto e se abrir para o novo. O grupo lança, em homenagem a este momento que antecede a sua “siesta criativa”, o videoclipe de “Despedida”. Lançada anteriormente, a música ganha agora uma nova roupagem e já está disponível no canal do YouTube da banda.



Estrelado pelo modelo colombiano Jessy Castro, o registro audiovisual começa com o personagem fazendo as malas enquanto o quinteto de músicos entoa o início da canção, agradecendo todos os momentos vividos até aqui. Juntos, Mateo e Sebastián Piracés-Ugarte, Ju Strassacapa, Andrei Kozyreff e Helena Papini passaram por muitos lugares, cidades e países distantes de casa e, assim como o protagonista do videoclipe, sempre trilharam seu caminho focados na direção de seus destinos.



“Esta nova interpretação da música traz uma atmosfera bem intimista, assim como a versão na qual temos tocado ao vivo. Esperamos que, ao ouvirem a canção e assistirem ao vídeo, as pessoas se sintam de alguma forma nos dando as mãos para caminhar juntos nesse fim de jornada musical e visual”, comenta Andrei.



Com direção assinada por David Carrizales, o projeto foi produzido pela Binalogue em uma parceria entre Espanha, Colômbia e Brasil, levando consigo referências culturais dos três países a partir da arquitetura e da natureza, com um acabamento cinematográfico analógico e livre de artifícios. A produtora, sediada em Madri, desenvolve projetos com empresas globais como Disney, Netflix, HBO, Sony Music, Spotify entre outros.



“O conceito central do videoclipe é representar um momento de mudança: de encerrar para recomeçar, de deixar para encontrar, de se despedir para cumprimentar. E ele faz isso por meio de um personagem que, ao se encontrar em um ponto de inflexão em sua vida, inicia sua jornada rumo a um novo futuro. Sem pressa, mas também sem pausa. Com determinação e, ao mesmo tempo, serenidade. Valorizando as vivências passadas, enquanto cresce o desejo de descobrir o futuro”, explica David.

Para a canção, a banda trouxe Letícia Fialho, cantora e multi-instrumentista brasiliense de MPB. “A música traz a participação super especial de Letícia Fialho. Somando sua magia a partir da voz e encantamento das palavras, ela criou junto a nós um ambiente de nostalgia e presença”, conta Ju.

Em “Despedida”, Francisco, el Hombre revela um lado mais intimista e emotivo do quinteto, que desde sua fundação depositou sua potência criativa em canções com arranjos e composições arrebatadoras. Os violinos abrigam lentos acordes de violão, guitarra e contrabaixo, enquanto os vocais suaves dos integrantes harmonizam um instrumental no qual, aos poucos, embala a sensação de desfecho da história construída pelo grupo.



“O videoclipe e a canção são a marca da nossa despedida. E, uma coisa a qual vou sentir saudade, é justamente dessas viagens em que todes da banda e equipe trocam e vivenciam tanto”, conclui Mateo.

Além da faixa, Francisco, el Hombre anunciou que “Despedida” também nomeia a última leva dos shows, com início em março deste ano. O grupo passará por cidades brasileiras, como Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, e no exterior, em Porto, Lisboa e Londres.