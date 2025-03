Francisca, filhote de golfinho resgatado, recebe tratamento há mais de 70 dias em SC

Um filhote de toninha (Pontoporia blainvillei) está há mais de 70 dias recebendo tratamento no Centro de Reabilitação da R3 Animal, executora do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) em Florianópolis. O animal foi encontrado debilitado na Praia do Moçambique, no dia 3 de janeiro, e resgatado pela equipe do projeto.

No dia do resgate, o animal estava muito magro, com sinais de afogamento, e prontamente recebeu os primeiros atendimentos. Desde então, “Francisca”, como foi batizada, recebe cuidados 24 horas por dia.

Ela é o filhote de toninha que já passou mais tempo em reabilitação no Brasil, tornando-se símbolo de conservação da espécie. “A história da Francisca é uma vitória para todo mundo que trabalha com reabilitação de golfinhos. É uma oportunidade de aprender sobre as toninhas, que estão em risco de extinção, e usar esse conhecimento para ajudar outros indivíduos da espécie”, analisa a médica veterinária da R3 Animal Thais Carneiro.

Toninhas são pequenos golfinhos criticamente ameaçados de extinção do Brasil, segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaça de Extinção, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Sua população ocorre apenas em águas costeiras do Brasil, Uruguai e Argentina.

A reabilitação de Francisca

A equipe do PMP-BS/R3 Animal, formada por veterinários, biólogos, tratadores de animais, voluntários e outros profissionais, realiza plantões para cuidar de Francisca em tempo integral. Na natureza, o filhote ainda seria dependente dos cuidados maternos. Dariana Nesello, médica veterinária do PMP-BS/R3 Animal, explica que a reabilitação de qualquer golfinho sempre é um desafio, porque quando encalham quer dizer que já estão bem debilitados.

Nos primeiros dias em reabilitação, Francisca recebia exclusivamente fórmula de leite a cada meia hora. Aos poucos, ela começou a receber papa de peixe e alimentos sólidos, como peixe, lula e camarão. Ela foi resgatada com 6,4 kg e, atualmente, está com 10,9 kg.

No dia 18 de fevereiro, o filhote foi transferido para uma piscina maior, de água salgada, no Centro de Reabilitação da R3 Animal, com capacidade de 30 mil litros e área de 7 x 3 metros. Até então, ela estava em uma piscina de 7 mil litros. O novo espaço foi um marco em seu tratamento.

“A piscina maior permite que ela se movimente em linha reta por mais tempo e modifique o padrão de natação com mais frequência. Francisca ficou mais tranquila após a mudança, e isso é importante tanto para ela quanto para os futuros golfinhos que possamos receber”, explica Cristiane Kolesnikovas, coordenadora do Trecho 3 do PMP-BS e presidente da R3 Animal.

A reabilitação das toninhas segue o protocolo da Aliança para Conservação da Toninha (Alliance for Franciscana Dolphin Conservation Research, Rescue, and Rehabilitation – AFCR3) coordenada pela YAQU PACHA, The National Marine Mammal Foundation, Dolphin Quest e Nuremberg Zoo.

Toninhas: encalhes e ameaças

Em 2024, o PMP-BS/R3 Animal registrou 34 golfinhos encalhados mortos em praias de Florianópolis, sendo que 70% eram toninhas. O número chama a atenção para a urgência em preservar a espécie, que é um dos golfinhos mais ameaçados de extinção do Atlântico Sul. Já em 2025, até o terceiro mês do ano, a equipe do PMP-BS registrou dez toninhas mortas em praias de Florianópolis e apenas uma viva – a Francisca. Diversas causas podem levar ao encalhe de toninhas, que podem ser classificadas em naturais, como doenças, toxinas, condições ambientais atípicas, e humanas, como ingestão de resíduos sólidos, interação não intencional com redes de pesca e colisões com embarcações.

No caso de Francisca, como ela encalhou filhote, é provável que tenha se perdido da mãe. “O que pode ter acontecido é a mãe ter sofrido interação com rede de pesca, embarcação ou ter morrido por outros motivos. O filhote fica desorientado porque não sabe viver na natureza e acaba encalhando”, explica Dariana Nesello, médica veterinária do PMP-BS/R3 Animal.

O que fazer ao encontrar um golfinho encalhado na praia?

Não tente reintroduzir o animal na água;- Mantenha distância e ajude a isolar a área;- Afaste animais domésticos: eles podem atacar o animal marinho, além de transmitir ou contrair doenças;- Acione o PMP-BS: 0800 642 3341A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos.