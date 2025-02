FPF define datas, horários e transmissões das quartas de final do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira (24) as datas, horários e transmissões oficiais dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista de 2025. Os detalhes foram divulgados pela entidade nas redes sociais.

Todas as partidas serão disputadas entre sábado (1º) e segunda-feira (3), durante o feriado de Carnaval. Os semifinalistas serão decididos em jogos únicos e com mando do time que ficou em primeiro no seu grupo na primeira fase, enfrentando o segundo colocado.

Confira as datas, horários e transmissões:

São Bernardo x Palmeiras

Dia: Sábado (1º)

Sábado (1º) Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Transmissão: Cazé TV, Nosso Futebol, UOL Play e Zapping.

Corinthians x Mirassol

Dia: Domingo (2)

Domingo (2) Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Transmissão: Record, Play Plus, Cazé TV, Nosso Futebol, UOL Play e Zapping.

Santos x Red Bull Bragantino

Dia: Domingo (2)

Domingo (2) Horário: 20h45 (de Brasília)

20h45 (de Brasília) Transmissão: Cazé TV, Nosso Futebol, UOL Play e Zapping.

São Paulo x Novorizontino

Dia: Segunda-feira (3)

Segunda-feira (3) Horário: 20h

20h Transmissão: TNT e MAX.

ANOTA AÍ!

Datas, horários e locais definidos para as Quartas de Final do Paulistão Sicredi!#PaulistãoSicrediÉDoBrasil pic.twitter.com/EyFPkJLHAD — Paulistão (@Paulistao) February 24, 2025

No mata-mata do Paulistão, os pontos conquistados na fase de grupos seguem valendo: nas quartas e semi, vitória garante três pontos e empate um. A pontuação é levada em consideração para o chaveamento dos confrontos nas fases finais. Na semi, os quarto times somam suas pontuações e definem o ranking de um a quarto, sendo 1º x 4º e 2º x 3º.

Na final, única fase que há jogos de ida e volta, a equipe que tem mais pontos tem a vantagem de fazer o segundo jogo na sua casa. Em 2024, o Palmeiras tinha melhor campanha do que o Santos e foi campeão dentro do Allianz Parque, vencendo por 2 a 1 no agregado.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.