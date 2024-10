Foz do Iguaçu no radar do turismo de luxo

Foz do Iguaçu está se consolidando como um destino de destaque no turismo de luxo. Nos dias 16 e 17 deste mês, a cidade recebeu o famtour do selo Luxperts, que reúne agências de viagens de luxo de todo o Brasil. Com o tema “Luxo com Propósito – O Futuro do Turismo”, o evento debateu tendências que estão transformando o mercado de luxo, com foco na autenticidade, sustentabilidade e experiências únicas.

O encontro foi realizado no Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, com o apoio do Visit Iguassu. O evento incluiu um passeio guiado no Parque das Aves e um menu exclusivo com pratos feitos a partir de PANCs (plantas alimentícias não convencionais).

O Luxperts tem como objetivo fortalecer os laços entre consultores de viagens e fornecedores, além de discutir benefícios e estratégias para aumentar as vendas de viagens de luxo. A programação incluiu painéis, um jantar ao ar livre, coquetel e o tradicional passeio da Lua Cheia, reforçando a proposta de experiências exclusivas e diferenciadas que atraem o público de luxo.

O evento complementa outras duas ações também realizadas em outubro. No início deste mês, uma press trip promovida pela Embratur em parceria com o Sebrae trouxe jornalistas dos Estados Unidos. Cinco comunicadores de veículos como Forbes e Travel Pulse divulgarão informações turísticas do segmento luxo e experiências autênticas.

Nos dias 20 e 21 de outubro, o Destino Iguaçu recebeu um famtour organizado pela Embratur em parceria com a operadora Journey Latin America, com convidados da agência de turismo de luxo Kuoni, de diferentes regiões do Reino Unido, além de um executivo da Iberia. Durante três dias de imersão, o grupo vivenciou experiências exclusivas que destacaram as principais atrações do Destino Iguaçu.

Ambas as iniciativas contaram com o apoio do Visit Iguassu e empresas associadas, como Naipi Travel, Sanma Hotel, Helisul, Macuco Safari, Itaipu Binacional, Urbia Cataratas, Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel e o Marco das Três Fronteiras, que contribuíram com ingressos, hospedagens, transporte, jantares e almoços, garantindo uma experiência inesquecível aos visitantes.

Essas ações integram a estratégia do Visit Iguassu de promover o Destino Iguaçu como referência global no turismo de luxo. De acordo com Elaine Tenerello, diretora-executiva do Visit Iguassu, o turismo de luxo eleva a qualificação do destino com produtos de hospitalidade e serviços excepcionais. “Estamos na era das experiências e é preciso estar atento e pronto a atender os clientes desse nicho, que têm outras perspectivas e querem ser surpreendidos com experiências personalizadas e relevantes”, ressalta.