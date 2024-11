Foto de Fernanda Torres nos Governors Awards agita redes sociais e revela poder dos brasileiros no Oscar

Na manhã do dia 19 de novembro, a equipe de mídias sociais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização do Oscar, foi surpreendida por um expressivo aumento de interações provenientes do Brasil. A origem desse fenômeno foi a publicação de uma fotografia de Fernanda Torres durante o Governors Awards, evento tradicional que antecipa as tendências da famosa premiação. Em questão de horas, a imagem alcançou uma das mais altas taxas de curtidas na história do perfil oficial da instituição.

O episódio, que à primeira vista pode parecer apenas um curioso incidente, ilustra a crescente influência das redes sociais no contexto das premiações cinematográficas. Embora o mérito artístico dos filmes continue sendo primordial, o Oscar é cada vez mais um cenário onde o lobby desempenha um papel crucial. E este jogo de influências se expande para as plataformas digitais, locais onde os membros da Academia — pessoas comuns ativas nas redes — podem ser significativamente impactados por movimentos virtuais.

A Influência das Redes Sociais nas Premiações

Um exemplo emblemático dessa nova dinâmica ocorreu com o filme “Argentina, 1985”. Impulsionado por uma campanha vigorosa nas redes sociais argentinas, o filme superou “Nada de Novo no Front”, considerado favorito, e conquistou o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro em 2023. Este triunfo foi decisivo para assegurar uma indicação ao Oscar.

Esses eventos sublinham uma transformação na abordagem do Oscar, que busca aumentar sua conexão com o público em meio a um declínio acentuado na audiência. Como uma celebração que equilibra mérito artístico e interesses comerciais, a premiação tem investido em estratégias digitais de engajamento para manter sua relevância. Neste cenário, o entusiasmo brasileiro nas redes sociais alinha-se perfeitamente aos objetivos da Academia.

A Presença Brasileira no Oscar

Além da mobilização digital, a campanha promovida pela Sony para um filme brasileiro concorrente em 2025 tem sido notável e bem organizada, ampliando as perspectivas do país para alcançar sua primeira vitória na categoria principal. Com um suporte massivo similar ao observado na Argentina, o cinema nacional parece mais próximo do que nunca de conquistar um Oscar.

Embora o reconhecimento pelo Oscar não deva ser a única métrica para avaliar a qualidade do cinema nacional, tal conquista teria um impacto significativo. Ela traria visibilidade internacional às narrativas brasileiras, destacando nossa cultura e talento criativo.

Em última análise, não se trata apenas de receber um prêmio icônico. Trata-se de abrir os olhos do mundo para as ricas expressões culturais brasileiras e suas histórias únicas. Nesse processo, até mesmo a força simbólica de uma curtida pode ser decisiva.