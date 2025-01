Foto Clube fecha projeto ‘Cine Bellas Artes’ com exposições e instalação artística

Fevereiro chega com duas exposições e uma instalação artística como destaques da programação que encerra o projeto “Cine Bellas Artes”, realizado pelo Cine Foto Clube de Amparo, estância do interior de São Paulo. Foram oito meses de atividades gratuitas na sede do espaço cultural, na Rua Treze de Maio, 5, no centro da cidade. A agenda do mês ainda traz duas oficinas, um workshop e uma saída fotográfica.

Primeiras atrações de fevereiro

A programação de fevereiro começa logo no dia 1º (sábado), às 20h, com a abertura da exposição de trabalhos dos alunos do curso de Fotografia, coordenado pelo professor Reginaldo Leme. A mostra pode ser vista no primeiro piso do Cine Foto Clube.

Simultaneamente, também a partir do dia 1º de fevereiro, fãs da fotografia têm a chance de contemplar a instalação artística “Sombras e Silhuetas”, formada por imagens impressas em bandeiras em grande formato. A exposição fica na galeria do segundo piso do espaço cultural no centro de Amparo.

Já a exposição Desenho Livre, com trabalhos dos alunos do professor Evandro Mozer, será aberta na terça-feira, dia 4 de fevereiro, também às 20h, na galeria do piso térreo do Cine Foto.

As oficinas “Fotomontagem” e “Retratos”, além do workshop de Pinhole e uma saída fotográfica, estão previstas para os finais de semana de fevereiro. Os interessados em participar destas atividades, que são gratuitas, devem acompanhar o perfil no Instagram @cinefotoamparo, onde obterão informações sobre os dias e formas de inscrição.

Temporada une mais de duas mil pessoas

Voltado para a formação artística de jovens e adultos por meio de atividades nos eixos culturais de oficinas de formação, exposições periódicas e eventos culturais, o projeto “Cine Bellas Artes” promoveu, ao longo de 2024, uma maratona de diferentes atividades, incluindo cursos de longa duração, oficinas, workshops, palestras, rodas de conversas, com mais de 2 mil pessoas inscritas.

“Ver essa grande quantidade de pessoas participando das atividades dentro do Cine Foto Clube de Amparo nos estimula ainda mais a seguir com trabalho. Nosso propósito é garantir acesso a atividades culturais gratuitas para a sociedade. Sabemos o quanto a cultura é importante na vida das pessoas e por isso que o Cine Foto Clube segue de portas abertas”, diz o presidente Reginaldo Leme.

O balanço da temporada que se encerra em fevereiro mostra que o projeto “Cine Bellas Artes” ofereceu cursos de longa duração de fotografia, desenho livre, gerenciamento de redes sociais, cinema e audiovisual, e dança para pessoas da 3ª Idade.

Além disso, realizou rodas de conversa com temas relevantes como fotoclubismo, importância do rádio e Lei Rouanet; oficinas de fotoaquarela, mobgrafia, viagem e do Kombina com foto; e workshops de pinhole, fotofólio, produção de textos, e os voltados para acessibilidade como o “Acessibilizando imagens e editais”.

O “Cine Bellas Artes” ainda realizou dois passeios fotográficos, um pelo centro histórico de Amparo e outro que se aprofundou na história de uma fazenda centenária. Também apresentou quatro exposições: “Coleção Bandeirantes”, “Intrépidos”, “Brazilian Circuit” e “Reencontro”, uma retrospectiva dos trabalhos do artista plástico Sergio Nardini.

Idealizado e produzido pelo produtor cultural e presidente do Cine Foto Clube de Amparo, Reginaldo Leme, o projeto foi viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria Estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativa, Governo do Estado de São Paulo e pelo Governo Federal, através do Ministério da Cultura.

Futuro reserva novo projeto

Com o fim do projeto “Cine Bellas Artes”, em fevereiro, a diretoria do Cine Foto Clube de Amparo já se movimenta e volta as atenções no trabalho de desenvolver um novo projeto. O objetivo é realizar diversas atividades ao longo de 2025 nas dependências do clube.

“Já estamos com um novo projeto aprovado, agora através da Lei Rouanet, e estamos na fase de captação de recursos. Temos condições para iniciar os trabalhos já a partir de março”, comenta Rafael Leopoldi, produtor cultural do Cine Foto.