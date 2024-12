Fortaleza anuncia venda milionária de zagueiro para clube da MLS

O Fortaleza Esporte Clube confirmou, nesta sexta-feira (13), a transferência do zagueiro Brayan Ceballos para o New England Revolution, equipe da Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos.

O acordo envolveu a negociação de 100% dos direitos econômicos do atleta, que foi avaliada em 1,8 milhão de dólares, equivalente a aproximadamente R$ 10,9 milhões. Deste montante, o clube cearense retém 55% da quantia (cerca de R$ 6 milhões).

Brayan Ceballos, que tinha vínculo com o Fortaleza até o ano de 2026, agora se prepara para integrar o elenco do time norte-americano. Nos últimos dois anos, o defensor colombiano atuou por empréstimo, defendendo as cores do Junior Barranquilla, da Colômbia, e do Dinamo de Kiev, da Ucrânia.

Ao todo, quando vestiu a camisa do Leão do Pici, Ceballos entrou em campo 47 vezes e marcou um único gol. Pelo clube colombiano, foram 20 aparições e também uma bola na rede. Na ucrânia, em quatro jogos, foi às redes em uma oportunidade.