Jogador estreia com 14 anos e quebra recorde nos EUA

Cavan Sullivan, camisa 6 do Philadelphia Union estreou nesta quarta-feira na MLS, xom apenas 14 anos. Ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo na vitória sobre o New England Revolution.

Antiga marca pertencia a Freddy Adu e foi superada por 13 dias. Adu estreou pelo DC United em 2004, com 14 anos e 306 dias.

Sullivan já está acertado com o Manchester City. Destaque nas categorias de base, o jogador ficará nos Estados Unidos até completar 18 anos, quando poderá atuar na Inglaterra.