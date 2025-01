Fortaleza se aproxima de acerto com David Luiz para 2025

O Fortaleza está em fase avançada nas negociações para contratar o experiente zagueiro David Luiz, de 37 anos, ex-Flamengo. A expectativa é que ele se integre ao elenco durante a pré-temporada nos Estados Unidos, que começa nesta sexta-feira (10).

A delegação do Fortaleza embarca nesta semana, e há otimismo em relação ao acerto com o atleta. David Luiz despertou interesse internacional, com sondagens do Áustria Viena e do Olympiakos, mas parece ter escolhido o clube cearense.

A contratação é vista como estratégica pela diretoria do Fortaleza, que aposta na experiência do zagueiro. O técnico Vojvoda já conta com opções como Brítez, Cardona e Kuscevic, além de avaliar a contratação de Gastón Ávila.

David Luiz já esteve em Fortaleza recentemente, participando de um amistoso na sede do clube. Em 2024, o zagueiro jogou 36 partidas e marcou três gols pelo Flamengo. Sua trajetória inclui mais de 14 temporadas no futebol europeu, com passagens por Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal, além do título da UEFA Champions League 2011/12 pelo Chelsea.