Fortaleza anuncia a chegada do zagueiro David Luiz, ex-Flamengo

O Fortaleza confirmou a chegada do zagueiro David Luiz, que tem previsão de desembarque na capital cearense na noite desta segunda-feira (20). O atleta, que recentemente deixou o Flamengo após não renovar seu contrato, firmará um acordo de dois anos com o clube, incluindo metas para uma possível renovação automática a ser discutida no final de 2026.

Embora o contrato ainda precise ser assinado, David Luiz já está a caminho de Fortaleza, onde será recebido para formalizar sua inclusão na equipe. O planejamento da diretoria inclui não apenas a duração do contrato, mas também o impacto que o jogador poderá ter na marca do clube e nas suas campanhas promocionais. Essa estratégia foi amplamente debatida durante as negociações, justificando o tempo até a assinatura oficial.

Recentemente, David Luiz esteve em Fortaleza para participar de um jogo amistoso na sede do clube, demonstrando seu comprometimento desde o início. Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, foi o responsável por conduzir as negociações. O novo reforço se destaca pela sua experiência e liderança em campo, características que serão essenciais para fortalecer o grupo do Leão.

Em termos de opções para a zaga, o técnico Vojvoda conta com outros cinco jogadores: os argentinos Brítez e Cardona, o chileno Kuscevic, além de Gastón Ávila e Titi. Recentemente, o Fortaleza também anunciou as contratações de Dylan Borrero, Diogo Barbosa, Pol Fernández e Brenno.

No último ano pelo Flamengo, David Luiz participou de 36 jogos e marcou três gols. Com uma trajetória consolidada no futebol europeu, ele acumulou experiências em grandes clubes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal, sendo campeão da UEFA Champions League em 2011/12 com o Chelsea.

Para a temporada de 2025, o Fortaleza terá um calendário repleto de desafios, incluindo competições como o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série A do Campeonato Brasileiro e a Libertadores. A pré-temporada está sendo realizada em Orlando, nos Estados Unidos.