Fort Atacadista contrata PCDs e oferece benefícios atrativos

O Fort Atacadista, rede de atacarejo do Grupo Pereira e um dos sete maiores varejistas do Brasil, promoverá a Semana de Contratação PCD (Pessoas com Deficiência) entre os dias 17 e 21 de março. A iniciativa abrange lojas de São Paulo, como a de São Bernardo do Campo. Serão oferecidas vagas para os cargos de repositor, operador de caixa e auxiliar de perecíveis. Os interessados em fazer parte do time Fort Atacadista deverão procurar o setor de Gente e Gestão ou o SAC da loja de SBC, entre 09h e 17h.

Ao promover a contratação de PCDs, a empresa tem o propósito de criar um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado, evidenciando o comprometimento do Grupo Pereira com o desenvolvimento profissional e social nas cidades onde está presente.

Os colaboradores do Fort Atacadista têm acesso a um abrangente pacote de benefícios que asseguram seu bem-estar e incentivam seu crescimento contínuo. Entre os benefícios estão o Plano Odontológico, além de Seguro de Vida. Também são oferecidas refeições no local, desconto em produtos nas lojas, que promovem economia significativa nas compras pessoais e familiares, e um robusto Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, cujo foco é a capacitação e o aprendizado contínuo.

Endereço

FORT ATACADISTA SÃO BERNARDO DO CAMPO – Avenida Pery Ronchetti, nº500 – Nova Petrópolis