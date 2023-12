Forfun esgota ingressos no RJ em 30 minutos e anuncia data extra

O anúncio do retorno de um dos grupos mais queridos e populares do Brasil, o Forfun, mexeu com a cabeça dos fãs. A prova é que em apenas 30 minutos os ingressos para o show da turnê NÓS no dia 24 de janeiro, no Rio de Janeiro, esgotaram! E assim, a produtora 30e e os músicos do Forfun trazem uma novidade: data extra na Cidade Maravilhosa no dia 25 de agosto, também na Marina da Glória. No dia 9 de agosto, o Forfun faz show em São Paulo, no Allianz Parque, e restam poucas entradas disponíveis para essa apresentação.

Os ingressos para data extra da turnê NÓS no Rio de Janeiro estão disponíveis na Eventim ou nas bilheterias oficiais (mais informações abaixo). As poucas unidades para a apresentação em São Paulo também estão disponíveis.

Com shows produzidos pela 30e, o Forfun retorna aos palcos depois de um hiato de nove anos. A turnê NÓS está fundamentada em quatro pilares principais: alegria, otimismo, união e reflexão, justamente o que os integrantes do Forfun pretendem levar para seu público. Agora, sobe para três o número de apresentações em 2024, ano em que a banda completa 23 anos de estrada.

“O Forfun nasceu para cantar uma vida de alegria, otimismo, reflexões e entusiasmo. Acreditamos que cada um de nós é capaz de transmitir essas mensagens individualmente, mas só os quatro juntos são capazes de transformá-las em uma ação potente o suficiente para mudar a vida das pessoas”, afirmam os integrantes da banda ao anunciar o retorno aos palcos.

“Fizemos turnês longas em 2023 com artistas nacionais. No caso do Forfun, será como abrir um portal para ter acesso àquele repertório e àqueles quatro integrantes juntos em poucas ocasiões. Mesmo parados enquanto banda, o Forfun tem uma conexão muito forte com os fãs, estamos ansiosos para presenciar esse reencontro”, afirma Caio Jacob, Vice-Presidente de Global Touring & Festivals da 30e.

Apesar de ter anunciado o fim de suas atividades em junho de 2015, o Forfun até hoje mantém um lugar cativo na memória dos fãs. Tanto que, ao lançar, em fevereiro de 2021, o primeiro disco oficial da carreira, “Teoria Dinâmica Gastativa”, nas plataformas de streaming, Forfun foi parar nos Trending Topics do X (Twitter). Em 2022, a banda lançou o DVD “Forfun ao Vivo na Fundição”, com transmissão ao vivo no canal oficial da banda no YouTube. O show foi originalmente gravado em dezembro de 2015, na apresentação de sua turnê de despedida, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Este foi outro grande sucesso na trajetória do grupo, e que deixou os fãs ainda mais ansiosos por novas surpresas.

Criado em 2001 por Danilo Cutrim (voz e guitarra), Vitor Insensee (teclados, guitarra e vocal de apoio), Nicolas Fassano (bateria) e Rodrigo Costa (baixo e vocal de apoio), o Forfun marcou uma geração. Em 2008, o quarteto lançou o álbum Polisenso, em que começou a experimentar mais ritmos latinos, africanos e jamaicanos. E foi justamente com esse álbum que, em 2009, a banda recebeu o prêmio de “Melhor Banda de Rock” no Video Music Brasil, da MTV. O disco fez muito sucesso na internet, totalizando mais de 800 mil downloads na época.

No final de 2012, outro marco na história do quarteto: os integrantes promoveram um crowdfunding (vaquinha virtual) para conseguir realizar a gravação de seu primeiro DVD. O pedido teve tanto sucesso que acabou batendo o recorde brasileiro de maior arrecadação alcançada em um projeto musical e mostrou a força que Forfun tem com seus fiéis fãs, que certamente será demonstrada nessas duas apresentações marcadas para 2024. “Nos sentimos realizados quando juntos trocamos vibrações de alegria, otimismo e união com as pessoas”, finaliza o grupo Forfun.

Serviço:

Turnê NÓS

Produção: 30e

SÃO PAULO

Data: 9 de Agosto de 2024

Local: Allianz Parque

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pista Premium – R$ 195 (meia-entrada legal) | R$ 234 (entrada social) | R$ 390 (inteira)

Pista – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 145 (meia-entrada legal) | R$ 174 (entrada social) | R$ 290 (inteira)

Cadeira Superior – R$ 50 (meia-entrada legal) | R$ 60 (entrada social) | R$ 100 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200 – Água Branca -São Paulo – SP, 05005-030

RIO DE JANEIRO

Data: 24 de Agosto – ESGOTADO

Data extra: 25 de agosto

Local: Marina da Glória – Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória, Rio de Janeiro

Horário de Abertura da casa: 17h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pista Premium – R$ 145 (meia-entrada legal) | R$ 174 (entrada social) | R$ 290 (inteira)

Pista – R$ 90 (meia-entrada legal) | R$ 108 (entrada social) | R$ 180 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas da data extra: 6 de dezembro, 16h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Engenhão – Estádio Nilton Santos – Engenhão – Bilheteria Norte- Rua das Oficinas, s/n Engenho de Dentro, Rio de Janeiro