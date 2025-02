Foreigner confirma show único em São Paulo

Os fãs de rock podem se preparar para uma noite histórica! O Foreigner, uma das bandas mais icônicas do gênero, desembarca no Brasil para um show único no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 10 de maio.

Com produção da Mercury Concerts, a apresentação contará com uma formação de peso: Bruce Watson, Damon Fox e Luis Maldonado nas guitarras, Jeff Pilson no baixo, Michael Bluestein nos teclados, Chris Frazier na bateria e o lendário Lou Gramm nos vocais. No setlist, os maiores sucessos da banda, como I Want to Know What Love Is, Cold As Ice e Feels Like the First Time.

Abertura de peso com Jeff Scott Soto e Eric Martin

Antes do Foreigner subir ao palco, o público será presenteado com um encontro especial: Jeff Scott Soto (ex-Journey, Yngwie Malmsteen) e Eric Martin (Mr. Big) dividirão os vocais em um show inédito, batizado de Double Trouble Tour. A banda de apoio será a Spektra, formada por Leo Mancini (guitarra), Edu Cominato (bateria), BJ (teclado e vocais) e Henrique Baboon (baixo). No final da apresentação, os dois vocalistas ainda farão um dueto exclusivo.

Ingressos e informações

Os ingressos estarão disponíveis a partir de 10 de fevereiro, às 10h, pela Eventim. Confira os valores:

Pista Premium : R$ 680 (inteira) / R$ 340 (meia)

: R$ 680 (inteira) / R$ 340 (meia) Mesas A, B, C : R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia)

: R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia) Mesas D, E, F : R$ 750 (inteira) / R$ 375 (meia)

: R$ 750 (inteira) / R$ 375 (meia) Mesas G, H : R$ 700 (inteira) / R$ 350 (meia)

: R$ 700 (inteira) / R$ 350 (meia) Mezanino : R$ 720 (inteira) / R$ 360 (meia)

: R$ 720 (inteira) / R$ 360 (meia) Camarote A : R$ 880 (inteira) / R$ 440 (meia)

: R$ 880 (inteira) / R$ 440 (meia) Camarote B: R$ 830 (inteira) / R$ 415 (meia)

As vendas serão feitas pelo site eventim.com.br/FOREIGNER e na bilheteria oficial do Espaço Unimed (sem taxa de serviço).

Serviço

📍 Local: Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795, São Paulo

📅 Data: 10 de maio (sábado)

⏰ Horários:

Abertura das portas: 18h30

18h30 Jeff Scott Soto & Eric Martin: 20h30

20h30 Foreigner: 22h00

🎟️ Classificação etária: 18 anos desacompanhados. Menores podem comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis.

Para mais informações sobre meia-entrada e pontos de venda, acesse: eventim.com.br/meiaentrada.