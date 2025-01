Ford Raptor T1+ fecha estreia no Dakar com pódio e resistência no deserto

A Ford Performance comemorou o terceiro lugar no pódio do Rally Dakar 2025, na categoria Ultimate, em seu ano de estreia com a Ford Raptor T1+. Após mais de duas semanas de corrida em meio aos terrenos mais difíceis do planeta, a equipe Ford M-Sport viveu momentos inesquecíveis de habilidade, perseverança, trabalho em equipe e conquistas no deserto da Arábia Saudita.

Mattias Ekström e Emil Bergkvist conquistaram o terceiro lugar geral, fechando a prova com uma vitória decisiva na Etapa 11, no Empty Quarter. A dupla começou com ritmo forte, garantindo o segundo lugar no Prólogo a apenas um segundo do líder, e ficou com o terceiro lugar na Etapa 5. Na Etapa 7, Ekström chegou em segundo e Mitch Guthrie Jr. completou o pódio em terceiro.

Guthrie também terminou o rali com um excelente resultado, no 5º lugar geral, mostrando grande maturidade e potencial. Com uma etapa vencida também por Nani Roma, a Ford Raptor T1+ mostrou que tem tudo para competir com os melhores no cenário global.

“Podemos nos orgulhar como equipe por termos conseguido brigar na frente, com bom ritmo e grande consistência”, disse Mattias Ekström. “A qualidade da Ford Raptor T1+ foi excelente durante toda essa corrida incrivelmente difícil. Estou ansioso para voltar no próximo ano e lutar pela vitória geral.”

Momentos épicos

O formato deste ano foi um dos mais desafiadores na história do evento. As etapas 48h Chrono e Maratona marcaram a primeira metade da corrida, fechando com as etapas no Empty Quarter, terra de ninguém de deserto e dunas. Ele foi marcado também por feitos incríveis de Carlos Sainz, Mitch Guthrie Jr. e Nani Roma.

Sainz viveu um dos momentos mais épicos do rali na etapa de 48 horas cronometrada. Após uma capotagem, ele e o navegador Lucas Cruz se recusaram a desistir e, com a ajuda do companheiro de equipe Mitch Guthrie Jr., lutaram para terminar a etapa, numa demonstração extraordinária de garra e trabalho em equipe.

Nani Roma obteve uma vitória impressionante na Etapa 10, navegando por dunas traiçoeiras e voltando a vencer após 10 anos no Dakar. Foi também a primeira vitória de etapa da equipe Ford M-Sport, destacando o talento do time e a capacidade da Raptor T1+ em condições extremas.

Mitch Guthrie Jr., em seu primeiro Rally Dakar na categoria Ultimate, fez uma corrida impressionante, limpa – e rápida com o navegador Kellon Walch, para terminar no quinto lugar geral.

Velocidade e resistência

“O Rally Dakar é diferente de qualquer outra prova do automobilismo e este ano nossa equipe esteve à altura do desafio”, disse Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance. “Os pilotos e a equipe provaram a capacidade da Ford Raptor T1+ e a resiliência que define a Ford. Foi um rali para se lembrar e estou muito orgulhoso da nossa equipe. Provamos que a Raptor tem a velocidade e a durabilidade necessárias para competir nos ambientes mais difíceis do planeta e agora esperamos pelo restante do Campeonato Mundial de Rally Raid da FIA.”

O Rali Dakar 2025 destacou também a engenharia de ponta por trás da Ford Raptor T1+, projetada para superar limites e dominar os ambientes off-road mais desafiadores. Ela tem amortecedores Fox exclusivos e um inconfundível motor Coyote V8 5.0 que rugiu pelo deserto durante toda a competição.

“Tivemos momentos realmente altos e momentos realmente baixos durante essa corrida incrível”, disse Matthew Wilson, diretor da Equipe Ford M-Sport. “Perder Carlos tão cedo na corrida e a amarga decepção de Nani com seus problemas foi difícil para a equipe, mas nos unimos a Mattias e Mitch e, finalmente, conquistamos um pódio com dois carros entre os cinco primeiros, o que, em nossa primeira participação completa com a Ford Raptor T1+, é um ótimo começo para todo o programa. Foi uma experiência incrível. A equipe foi incrível nas últimas três semanas e agora nos concentramos no restante da temporada de Rally Raid com entusiasmo e confiança renovados.”