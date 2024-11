Ford Ranger consolida o crescimento no segmento de picapes médias

A Ford Ranger teve mais um bom desempenho de vendas em julho, depois do recorde histórico registrado no mês anterior, e consolidou a sua posição como vice-líder das picapes médias, com 2.685 emplacamentos e 21,1% de participação. Com esse resultado, ela tornou-se também a segunda mais vendida no acumulado de 2024, com 20,7% de participação e 15.457 emplacamentos – que representam um crescimento de 58,55% comparado ao mesmo período do ano passado.

“A Ranger também foi líder do segmento em mais de 30 regiões que são grandes consumidoras de picapes, como Brasília (DF), Barreiras (BA), Ji-Paraná (RO), Palmas, Araguaína (TO), Aracaju (SE), Rondonópolis (MT) e São José do Rio Preto (SP), o que mostra a sua aceitação entre os clientes mais exigentes”, diz Pedro Resende, diretor de Vendas e Rede de Distribuição da Ford.

A Ranger tem mostrado um avanço consistente nas vendas desde o lançamento da nova geração. Foi a picape que mais cresceu em 2023 e continuou a evoluir positivamente este ano. O seu crescimento se deu principalmente no segmento topo de linha, que representa mais da metade das picapes vendidas no Brasil, com as versões XLT e Limited, equipadas com motor 3.0 V6 de 250 cv, transmissão automática de dez velocidades e tração 4WD.

Ela também reforçou sua liderança no segmento de picapes intermediárias com as versões XLS, que além do motor 2.0 turbodiesel oferecem a opção do novo 3.0 V6. A linha trouxe ainda como novidade a Ranger Raptor, que inaugurou o segmento de picapes esportivas no Brasil, com design exclusivo e imbatível desempenho off-road. Desenvolvida pela Ford Performance, ela é a picape mais rápida e capaz do mercado em qualquer terreno, com motor V6 de 397 cv, amortecedores de competição Fox e bancos com almofadas de pouso.

A picape da Ford é a única da categoria com uma geração totalmente nova. Isso é notado no design moderno, na dirigibilidade exemplar, na capacidade todo-terreno, no nível superior de acabamento e conforto na cabine, nas tecnologias de assistência ao motorista e também na conectividade, que permite funções remotas, atualizações “over the air” e serviços personalizados.