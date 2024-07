Ford Ranger Limited: para explorar os limites

O mercado de picapes médias do Brasil é um dos maiores do mundo– e não para de crescer. É um segmento que reúne produtos de qualidade e que disputam compradores abonados, principalmente aqueles ligados ao agronegócio. A Ford, dentro de sua atual estratégia de importar para o mercado brasileiro veículos premium para os segmentos automotivos mais lucrativos, tem forte participação nesta competição. Traz da Argentina a nova linha Ford Ranger, cuja nova geração chegou ao mercado brasileiro há um ano e tem feito bonito por aqui. No primeiro semestre de 2024, com 12.766 unidades vendidas, mantém o segundo lugar no ranking de vendas do segmento, superada apenas pela Toyota Hilux, com 22.289 emplacamentos. No site da Ford, a Ranger Limited, a versão topo de linha da picape, é oferecida por preços a partir de R$ 326.990.

A Ranger Limited é movida pelo motor turbodiesel 3.0 V6 com 250 cavalos e 61,2 kgfm – é o maior torque da categoria. Trabalha acoplado a uma transmissão automática de 10 marchas, a mesma que equipa a F-150 e o Mustang. O sistema start-stop contribui para aumentar a eficiência – o consumo combinado é de 8,7 km/l (7,5 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada). A tração é 4×4 com seletor para 4×2 e opção de tração integral reduzida, típica para veículos que enfrentam estradas em condições adversas. A capacidade de carga da Ranger Limited é de 1.023 quilos, com um peso total em ordem de marcha de 2.357 quilos. O tanque de diesel tem capacidade de 80 litros, o que confere ao veículo uma autonomia superior a 800 quilômetros, com a média de consumo registrada no teste de 10,2 km/l. A linha Ranger traz ainda, nas versões mais básicas XL e XLS, um motor Ecoblue 2.0 turbodiesel de quatro cilindros com 170 cavalos e torque de 41,3 kgfm, o mesmo adotado na Transit.

O pacote de segurança da Ranger Limited traz freios de serviço hidráulicos a vácuo com duplo circuito e a disco nas quatro rodas. Na variante, estão disponíveis piloto automático adaptativo com stop&go, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, assistente autônomo de frenagem e alerta de tráfego cruzado em marcha a ré, assistente de manobras evasivas, de permanência em faixa e de cruzamentos e câmeras de 360 graus. A nova Ranger pode receber atualizações à distância (tecnologia OTA – Over the Air) para o aprimoramento de sistemas. Outras tecnologias exclusivas no segmento são o sistema de tração 4WD com distribuição de torque sob demanda, a suspensão com amortecedores traseiros externos a longarina e curso ampliado, a direção elétrica ativa, o câmbio eletrônico E-shifter, o farol alto automático e o freio de estacionamento eletrônico. O ângulo de ataque é de 30 graus.

Por dentro, a picape tem acabamento caprichado, com bancos de couro muito confortáveis, com ajustes elétricos para os dois ocupantes da frente em oito posições. Atrás, o espaço é amplo com bastante conforto para três pessoas, com bons espaços para os pés e saída de ar-condicionado. A Ranger é equipada com sete airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelhos do motorista) e ar-condicionado com controle digital de temperatura para motorista e passageiro da frente. O painel de instrumentos é uma tela colorida de 8 polegadas, que traz toda informação a necessária, com configurações fáceis pelos botões do volante multifuncional. É possível monitorar o consumo, as viagens, o estado da calibração dos pneus e os modos de várias outras informações.

A Ranger Limited oferece seis modos de condução selecionáveis: “Normal”, “Eco”, “Rebocar/Transportar”, “Escorregadio”, “Lama/Terra” e “Areia”. Todos têm condições bem distintas de performance e entrega de dirigibilidade, para momentos diferentes da viagem ou da rodagem fora-de-estrada, calibrando características como aceleração, controle de tração e estabilidade e frenagem. A tela da central multimídia, com 12 polegadas e função “touchscreen”, exibe um show de grafismos e funcionalidades. É possível fazer o espelhamento de smartphones sem o uso de cabos, via Bluetooth, com suporte para CarPlay e Android Auto. A tela exibe imagens em alta resolução da câmera de ré e do entorno para auxiliar o estacionamento. Abaixo da tela, no console, é possível encontrar uma pequena plataforma para celulares, com carregamento por indução que, apesar de não ser rápido, funciona bem e não aquece muito. (colaborou Edmundo Dantas/AutoMotrix)

Primeiras impressões

Passeio completo

Marília (SP) – Com uma vistosa pintura Vermelho Bari, a Ford Ranger Limited 2024 foi testada durante uma semana, em uma viagem entre o ABC Paulista e a cidade de Marília, no noroeste do Estado de São Paulo. No total, foram percorridos 980 quilômetros, a maioria dos trechos em boas rodovias, como a Castello Branco, a Comandante João Ribeiro de Barros e a Marechal Rondon. Mas também foi possível colocar a Ranger Limited à prova em alguns maltratados trechos rurais da região de Marília. A picape da Ford teve comportamento extremamente agradável nas estradas, oferecendo potência quando necessário e boa estabilidade. O pacote eletrônico tem controle de cruzeiro adaptativo, com leitura das faixas que alimenta o assistente de direção e detecção precisa dos veículos à frente. É possível percorrer longos trechos sem precisar usar o acelerador ou os freios de serviço, o que confere à viagem momentos de descanso. Rodar longos quilômetros com o veículo não traz cansaço excessivo ou desconfortos. O sistema de som, com seis alto-falantes, oferece alta qualidade, com bons médios e graves e uma ótima imersão na “playlist” que o motorista escolher.

Dirigir a Ranger Limited é uma experiência que entrega um misto de conforto e estabilidade, mas também agressividade, sempre que solicitada. Com toda a potência e o torque disponíveis, a picape esbanja autoridade na rodovia e nas estradas de terra, com fortes arrancadas, silêncio interno satisfatório e performance agressiva. A transmissão automática tem 10 velocidades, com gerenciamento eletrônico, oferece as marchas nos momentos certos. Proporciona trocas suaves, boas retomadas, um comportamento “esperto”. A nova geração da Ranger ganhou um sistema de suspensão traseira de feixes com amortecedores localizados fora do chassi, o que conferiu maior curso do eixo. A dianteira também tem curso maior, o que se traduz em conforto na rodagem, tanto na estrada quando nos trechos mais encrencados. A Ranger Limited roda bem e oferece conforto mesmo vazia. A picape da Ford tem sensores em todo seu entorno para a detecção de obstáculos e veículos, sempre avisando sobre o que está ocorrendo em volta e dando ao motorista informações para ele se antecipar aos potenciais perigos. Tudo no veículo reforça a percepção de muita segurança.