Ford prorroga prazo de inscrição do programa de estágio 100% afirmativo para mulheres 

A Ford prorrogou até o dia 10 de junho as inscrições do seu Programa de Estágio Afirmativo 2024, 100% dedicado a mulheres, com mais de 45 vagas para universitárias das regiões de São Paulo e Tatuí (SP), e Salvador e Camaçari (BA). As estudantes selecionadas poderão atuar em diferentes áreas da companhia, incluindo Marketing, Desenvolvimento do Produto, Tecnologia, Finanças e demais setores administrativos.

As inscrições podem ser feitas por meio da página da LinkedIn.

O programa faz parte do compromisso contínuo da Ford com a diversidade, equidade e inclusão. Ele tem o apoio do grupo de afinidade Women of Ford/WoF (Mulheres da Ford), que promove a diversidade, igualdade de gênero e empoderamento das mulheres na empresa. O grupo trabalha para aumentar a representatividade das mulheres em todos os níveis da organização, envolver os homens como defensores e aliados e posicionar a Ford como um empregador de escolha para mulheres.

A iniciativa conta também com o apoio do grupo Pride, de inclusão, aceitação e suporte à comunidade LGBTQ+. O objetivo da Ford com essas ações é criar uma cultura empresarial que celebra a diversidade em todas as suas formas, incluindo diferentes orientações sexuais, raças, gerações e identidade de gênero.

“Nosso objetivo é não apenas preencher vagas, mas enriquecer nossa equipe com diversas perspectivas e experiências. Ao acelerar a representação de mulheres dentro da Ford, reforçamos nosso compromisso com a equidade e a inclusão, que são fundamentais para o futuro da companhia”, diz Fernanda Ramos, diretora de RH da Ford América do Sul.

Requisitos

O Programa de Estágio Afirmativo 2024 da Ford é aberto a universitárias das cidades de São Paulo e Tatuí (SP) e Salvador e Camaçari (BA), que estejam cursando o penúltimo ou último ano da graduação, nas áreas de Humanas ou Exatas.

Outro requisito é ter conhecimento de inglês de nível intermediário. O estágio será feito em formato híbrido, com comparecimento de duas a três vezes por semana no escritório de cada localidade. O pacote de benefícios inclui bolsa estágio competitiva, seguro de vida, vale-refeição, auxílio conectividade, totalpass, “short Friday” e folga de aniversário.