Ford inicia a venda do Mustang GT Performance de sétima geração no Brasil

Equipado com motor Coyote V8 5.0 aspirado de 488 cv, o novo Ford Mustang GT Performance é o mais potente de todos os tempos e oferece uma experiência inigualável de direção – veja a seguir.

· O seu visual esculpido e atlético combina linhas modernas estruturadas com elementos clássicos do modelo original dos anos 60, inaugurando um novo capítulo na história do ícone

· O cockpit inspirado em caças a jato exibe um nível inédito de tecnologia e conectividade, com uma tela integrando o painel de instrumentos e o multimídia, totalmente personalizáveis

· Suspensão adaptativa ajustável, freios Brembo na dianteira e na traseira e barras estabilizadoras do Mach 1 fazem parte dos seus refinamentos de engenharia

· Freio eletrônico Drift Brake, sistema de detecção automática de buracos e o Remote Rev, que permite acelerar o motor remotamente pela chave, são outros recursos exclusivos

O Ford Mustang GT Performance de sétima geração, um dos lançamentos mais aguardados dos últimos tempos, já está à venda no Brasil. O cupê esportivo mais vendido do mundo há oito anos consecutivos evoluiu no desempenho, na tecnologia e no design para continuar a ser a expressão máxima do “muscle car” e entregar o que os seus fãs mais desejam: o prazer de dirigir – veja o vídeo. Essa edição é histórica, também, por marcar a comemoração de 60 anos de lançamento do ícone.

Ford Mustang GT Performance (Imagem: Divulgação)

“Essa nova geração inaugura mais um capítulo na história do Mustang, que tem uma trajetória única dentro da indústria e impressiona pela capacidade constante de evolução e inovação. E todo esse sucesso, na verdade, tem uma razão muito simples: a grande paixão que, assim como os fãs, todos os times da Ford têm por esse produto”, diz Rogelio Golfarb, vice-presidente da Ford América do Sul.

Considerado o mais emocionante e visceral já produzido, o novo Mustang é oferecido na versão única GT Performance, topo de linha. Seu visual esculpido e atlético combina linhas modernas com elementos clássicos do modelo original dos anos 60. A frente de olhar intimidante é marcada pela nova grade, faróis full-LED e entradas de ar no capô. A traseira, em formato de cunha, exibe novas lanternas de três barras e aerofólio.

Potência e inovação

O Mustang GT Performance é equipado com motor Coyote V8 5.0 de quarta geração, de 488 cv, e transmissão automática de dez velocidades com nova calibração. Trata-se do Mustang GT mais potente de todos os tempos. Traz também vários aprimoramentos na direção, suspensão e freios para proporcionar uma experiência de direção incomparável.

As novidades incluem suspensão adaptativa MagneRide com quatro opções de ajuste, sistema de detecção automática de buracos e barras estabilizadoras herdadas do Mach 1, que aumentam a rigidez torsional. Os freios são Brembo de alta performance tanto na dianteira como na traseira, com discos maiores e pinças com seis e quatro pistões, respectivamente. As rodas exclusivas de 19”, com pneus Pirelli P-Zero 255/40 R19 na dianteira e 275/40 R19 na traseira, contribuem para a excepcional aderência.

O freio de estacionamento eletrônico Drift Brake, que permite fazer manobras de derrapagem controlada das rodas traseiras, é outra novidade que amplia o leque de técnicas de pilotagem. Os recursos para pista incluem também o Line Lock para manobras de “burn out”, cronômetros e medidores auxiliares no Track Apps.

O novo Mustang GT vem com seis modos de condução para o motorista calibrar a seu gosto desde a assistência elétrica da direção, a sensibilidade do acelerador, a rigidez da suspensão e o ronco do escapamento, até a aparência do painel de instrumentos para diferentes situações de rodagem.

Motor Coyote V8 5.0 aspirado de 488 cv (Imagem: Divulgação)

No interior o cockpit totalmente novo, inspirado em caças a jato, transpira tecnologia e performance. As telas de 12,4” e 13,2” do painel de instrumentos e do multimídia SYNC 4 formam um conjunto único, com várias opções de personalização. O pacote inclui também GPS embarcado, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregador por indução e som B&O de alta qualidade.

O volante esportivo de base reta, com revestimento em couro e aquecimento, oferece excelente empunhadura. Os bancos parcialmente em couro contam com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento. Outro recurso novo e divertido – desenvolvido pela engenharia brasileira – é o Remote Rev, que permite ligar e acelerar o motor remotamente pela chave.

Os itens de segurança incluem monitoramento de ponto cego, assistente de manobras evasivas e sensor de ré, além de piloto automático adaptativo com Stop & Go, frenagem autônoma de emergência, assistente de manutenção e centralização em faixa, entre outros. O esportivo conta ainda com atualizações “over the air” para melhorar a sua segurança e performance ao longo do tempo.

O novo Ford Mustang GT Performance 2024 já está à venda nas 110 concessionárias da Rede Ford no Brasil por R$ 529.000, com previsão de entrega das primeiras unidades até o final de junho. Ele vem também com um pacote de experiências conectadas, convenientes e personalizadas: o Minhas Experiências Ford, que inclui o app FordPass Connect, agendamento de serviços online, serviço leva e traz, Guia 360, acompanhamento preventivo inteligente e atendimento do Ford Concierge.

Ford Mustang GT: Um clássico moderno

O Ford Mustang GT de sétima geração tem estilo ousado e empolgante, com uma interpretação moderna de elementos originais e atemporais do ícone. A sua silhueta mantém as proporções clássicas de capô longo, traseira curta e teto baixo, com uma nova leitura de design. As linhas da carroceria exibem vincos mais fortes e raios mais curtos, com transições rápidas que destacam sua aerodinâmica aprimorada em tunel de vento.

Com 4.811 mm de comprimento, 2.080 mm de largura com os retrovisores e 1.398 mm de altura, ele é ligeiramente mais comprido (22 mm) e mais baixo (5 mm) que o Mustang Mach 1. A frente com grade maior e novas aberturas de ventilação no capô refletem o aumento de potência e desempenho, junto com o divisor dianteiro redesenhado.

Os faróis full-LED com novas luzes de assinatura de três elementos e perfil alongado transmitem refinamento tecnológico, ao mesmo tempo em que dão ao carro um olhar intimidador de “sobrancelha cerrada”, que impõe respeito. A linha do teto também foi otimizada para facilitar a entrada e saída do motorista sem precisar remover o capacete nas pistas.

Parte interna do novo Mustang GT (Imagem: Divulgação)

A traseira é igualmente nova, com um vinco pronunciado em forma de cunha, spoiler elevado para o equilíbrio aerodinâmico e ponteiras duplas de escapamento cromadas. A lanterna de três barras, com seta sequencial, é mais um elemento clássico revisitado. A linha de cintura mais baixa e os ombros pronunciados são outros elementos que contribuem para dar um visual mais encorpado e musculoso ao novo Mustang.

“A nova geração do Mustang não é uma evolução e sim uma revolução no design. Tudo nele remete a musculatura”, diz Andréa Sagiorato, designer da Ford América do Sul. “E quando se destrava o carro ele exibe um show de luzes na dianteira e na traseira. A projeção do ícone do cavalo no chão é outro sinal de boas-vindas.”

O esportivo é disponível em oito cores: Vermelho Zadar, Vermelho Arizona, Azul Estoril, Azul Algarve, Branco Ártico, Cinza Torres, Cinza Catalunha e Preto Astúrias.

Cockpit digital

O impacto visual causado pelo novo Mustang continua quando se entra na cabine. Seu cockpit inspirado em aviões de caça é o mais tecnológico, conectado e centrado no motorista de todos os tempos, com tela integrando o painel de instrumentos e o multimídia, totalmente personalizáveis. O acabamento é esportivo e requintado, com materiais premium.

O painel de instrumentos de 12,4” permite selecionar cores e gráficos personalizados, com animações de alta definição inspirados em games, incluindo medidores clássicos do Mustang. Ele pode ser configurado também para operar junto com a tela sensível ao toque de 13,2” do multimídia SYNC 4, formando uma peça única.

Além de comandos de voz, o SYNC 4 tem espelhamento sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, GPS embarcado e comandos do ar-condicionado na tela. O sistema de som B&O, de 900 W, vem com 12 alto-falantes, incluindo subwoofer. Há também carregador por indução no console e entradas USB tipo A e C, uma delas instalada próximo ao retrovisor para câmeras e outros dispositivos, evitando fios pendurados na cabine.

Cockpit do modelo (Imagem: Divulgação)

O volante esportivo de base reta, inspirado nos modelos de competição, oferece mais espaço para sentar e dirigir. Ele é revestido em couro, aquecido e entre outros comandos incorpora as teclas para troca de marchas “paddle shift”. Os bancos, parcialmente em couro, são ventilados e aquecidos, com ajuste elétrico em seis posições para o motorista e quatro posições para o passageiro.

O freio de mão também tem acabamento em couro. Os retrovisores contam com rebatimento elétrico e as soleiras são personalizadas com o logotipo e o nome Mustang.

Performance incomparável

O novo Mustang GT Performance oferece uma experiência de direção incomparável, combinando tecnologias avançadas de motor, transmissão, suspensão, direção e freios. Seu motor Coyote V8 5.0 de quarta geração, com 488 cv (@ 7.250 rpm) e torque de 564 Nm (@ 5.000 rpm), é o naturalmente aspirado mais potente já oferecido numa versão GT. Entre outros avanços, ele utiliza caixas de ar duplas que alimentam dois corpos de borboleta eletrônicos, fornecendo mais ar para o coletor de admissão, e sistema duplo de injeção. A transmissão automática de 10 velocidades também traz uma nova calibração.

“O novo motor Coyote é muito forte e entrega 80% do torque máximo a apenas 2.000 rpm. Ele é mais rápido que o Mach 1, com 5 cv a mais na potência e 8 Nm a mais no torque. A aceleração de 0 a 100 km/h, de 4,3 segundos, é praticamente a mesma. Mas em trechos maiores, como 0 a 200 km/h, por exemplo, o ganho é perceptível”, explica Ariane Campos, supervisora de Engenharia da Ford América do Sul.

O novo Mustang GT tem uma distribuição de peso equilibrada (55% na dianteira e 45% na traseira) e direção mais rápida, precisa e comunicativa. Suas barras estabilizadoras, herdadas do Mach 1, contribuem para uma rigidez torsional 30% maior, que aprimora a dirigibilidade.

A suspensão adaptativa MagneRide tem uma calibração totalmente nova. Ela utiliza fluido magnético viscoso e sensores que fazem 1.000 leituras por segundo para otimizar a aderência nas acelerações e frenagens e reduzir a rolagem nas curvas, de modo independente das quatro rodas. Outra novidade é o seu sistema de detecção automática de buracos, que enrijece o amortecedor em desníveis para evitar danos aos pneus e às rodas.

Os freios Brembo de alta performance contam com discos de 390 mm e seis pistões na dianteira e discos de 355 mm e quatro pistões na traseira. O freio de estacionamento elétrico com função Drift Brake – pioneiro no segmento – permite que motoristas com diferentes níveis de experiência desenvolvam a sua habilidade de drifting.

O Drift Brake é acionado pelo Track Apps, que inclui também as funções Line Lock (travamento das rodas dianteiras para “burn out”), cronômetros com tempo de volta e diversos tipos de aceleração, performance de frenagem, medição de força G lateral e longitudinal e medidores auxiliares de temperatura e pressão do óleo, temperatura do motor e do diferencial e outros parâmetros, exibidos na tela do SYNC 4. O diferencial traseiro com deslizamento limitado é outro recurso de performance.

Modos personalizados

O motorista pode configurar rapidamente os parâmetros do Ford Mustang GT Performance para diferentes situações, seja para rodar em uma estrada sinuosa ou uma competição de fim de semana. Os ajustes incluem: assistência da direção elétrica, ronco do escapamento, rigidez da suspensão, sensibilidade do acelerador, rotação e velocidade das trocas de marcha, controle de estabilidade e tração, som do motor no interior da cabine e aparência do painel de instrumentos.

Para isso, basta selecionar um dos cinco modos de condução disponíveis: Normal, Esportivo, Escorregadio, Pista e Pista Drag. Também é possível configurar até seis modos de condução personalizados, usando os três modos de direção elétrica, os quatro modos de escapamento e os quatro modos de suspensão – disponíveis pela primeira vez na linha –, que prevalecem sobre a seleção automática.

“O novo Mustang GT Performance tem uma dirigibilidade impressionante, extremamente agradável e previsível. As relações de direção mais rápidas, a dinâmica em curvas, a maior potência em linha reta e as respostas de aceleração e frenagem são muito superiores ao antigo GT e, em alguns aspectos, melhores também que as do Mach 1”, destaca Luís Gozzani, piloto de Testes e Engenharia Veicular da Ford.

Seguro e conectado

O novo Ford Mustang GT Performance traz o que há de mais avançado em tecnologias de segurança. Ele vem com piloto automático adaptativo com Stop & Go, alerta de colisão com detecção de pedestres, frenagem autônoma de emergência à frente e de ré, assistente de manutenção e centralização em faixa, farol alto automático, alerta de tráfego cruzado, reconhecimento de placas de velocidade, câmera de ré e sete airbags (dianteiros, laterais, de cortinas e joelho para o passageiro).

Esse arsenal ganhou também assistente de manobras evasivas, monitoramento de ponto cego e sensor de estacionamento traseiro. A conectividade é outro diferencial do esportivo para oferecer uma série de experiências convenientes e personalizadas.

“O proprietário pode se conectar com o carro através do aplicativo FordPass Connect no celular para fazer travamento e destravamento remoto, acionamento das luzes e buzina, partida remota com climatização, verificação do nível de combustível, autonomia e odômetro, localização do veículo e recebimento de alertas de funcionamento e alarme”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

Os donos do Mustang contam ainda com a conveniência do agendamento de serviços online, serviço leva e traz gratuito, acesso ao histórico de manutenção e garantia e ao Guia 360, com tutoriais para tirar dúvidas técnicas.

“Com o acompanhamento preventivo inteligente, o cliente tem o funcionamento do veículo monitorado continuamente e recebe um alerta em caso de falha mais séria. E a qualquer momento ele pode contatar os atendentes do Ford Expert para receber apoio e orientação no que precisar, para ter total tranquilidade”, completa Rossini.

Sobre a Ford Motor Company

A Ford Motor Company é uma companhia global sediada em Dearborn, Michigan, que está comprometida em ajudar a construir um mundo melhor, onde cada pessoa seja livre para se mover e buscar os seus sonhos. O plano Ford+ da empresa para o crescimento e criação de valor combina suas forças existentes, novas capacidades e o relacionamento sempre ativo com os clientes para enriquecer suas experiências e aprofundar sua lealdade. A empresa desenvolve e fornece picapes, utilitários esportivos, vans e veículos comerciais inovadores da Ford e veículos de luxo da Lincoln, além de serviços conectados. A empresa faz isso por meio de três segmentos de negócios centrados no cliente: Ford Blue, projetando veículos icônicos a gasolina e híbridos; Ford Model e, inventando veículos elétricos inovadores junto com software integrado para trazer experiências digitais excepcionais para todos os clientes; e Ford Pro, ajudando clientes comerciais a transformar e expandir seus negócios com veículos e serviços projetados para as suas necessidades. Além disso, a Ford fornece serviços financeiros por meio da Ford Motor Credit Company. A Ford emprega cerca de 177.000 pessoas em todo o mundo. Para mais informações sobre a empresa e seus produtos e serviços no Brasil, visite o site https://media.ford.com/content/fordmedia/fsa/br/pt.html.