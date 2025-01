Ford é reconhecida como Top Employer 2025 pelo terceiro ano seguido no Brasil

Pelo terceiro ano consecutivo, a Ford Brasil foi certificada com o Top Employer 2025, reconhecimento que destaca a dedicação e comprometimento das organizações que são empregadoras de referência em seus mercados, implementando excelentes políticas de RH e práticas de gestão de pessoas para melhorar o mundo do trabalho. A certificação é concedida pelo Top Employers Institute, autoridade global na área presente em mais de 30 países.

O programa de certificação se baseia na participação e nos resultados da Pesquisa de Melhores Práticas de RH. Desenvolvida a partir de uma metodologia global, a pesquisa cobre seis dimensões de RH divididas em 20 sub-tópicos, como: estratégia de pessoas, ambiente de trabalho, aquisição de talentos, aprendizagem, bem-estar e diversidade e inclusão.

“É uma grande satisfação para nós receber pelo terceiro ano consecutivo a certificação Top Employer, que reconhece a excelência das empresas na gestão de pessoas”, afirma Fernanda Ramos, diretora de RH da Ford América do Sul. “Somos uma empresa inovadora, centrada em tecnologia, e um pilar importante do nosso plano estratégico é oferecer oportunidades de desenvolvimento e experiências significativas para os nossos colaboradores para atrair e reter os talentos que fazem parte dessa transformação.”

O Top Employers Institute é a autoridade global nº 1 em estratégias de RH. A certificação e os insights orientados por dados guiam e capacitam organizações a implementar práticas de pessoas transformadoras para ajudar a impulsionar os negócios e atrair, engajar e reter os melhores talentos. Em 2025, o programa certificou mais de 2.400 organizações em 125 países, que impactam positivamente a vida de mais de 13 milhões de colaboradores ao redor do mundo.

“É inspirador ver pessoas e organizações superando desafios em meio a mudanças constantes no cenário tecnológico, econômico e social”, diz David Plink, CEO do Top Employers Institute. “Este ano, o Programa de Certificação Top Employers destaca a dedicação das empresas que continuam estabelecendo padrões ao implementar estratégias e práticas de RH de nível mundial de forma consistente, promovendo o crescimento, o bem-estar e enriquecendo o mundo do trabalho.”