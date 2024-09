Ford disputa o Mundial de Rally nas montanhas do Chile

O Campeonato Mundial de Rally (WRC), principal competição internacional da categoria, realiza neste final de semana a etapa sul-americana da temporada 2024, o Rally Bio Bío, no Chile. A Ford, uma das tradicionais concorrentes do circuito, participa da prova com três carros Puma Rally1 – dois híbridos e um não híbrido – da M-Sport Ford World Rally Team.

Décima primeira rodada do campeonato e última do ano com pista de cascalho, a prova no Chile promete grandes emoções nas trilhas técnicas e sinuosas entre montanhas e florestas na região de Bio Bío, em Concepción, segunda maior cidade do país. Soma-se a isto também a complexidade do clima, com previsão de chuvas torrenciais.

Na direção dos dois Puma Rally1 Hybrid estarão os pilotos Adrien Fourmaux e Grégoire Munster. Além deles, Mārtiņš Sesks vai pilotar o Ford Puma Rally1 não híbrido, vaga que conquistou depois do excelente desempenho mostrado nas etapas da Polônia e da Letônia e de conquistar o segundo lugar geral na Espanha com o Ford Fiesta Rally2, junto com o copiloto Renārs Francis.

Grégoire Munster e o copiloto Louis Louka retornam ao Chile, prova que marcou a sua estreia no Rally1 no ano passado. Agora, com um ano de experiência no Puma, a expectativa da dupla é alcançar um bom resultado. Munster enfrentou um fim de semana difícil no Rally da Grécia no início deste mês, mas ganhou experiência no mesmo tipo de piso que vai encontrar agora no Chile.

“O Rally Chile foi nosso primeiro evento com o carro Rally1 no ano passado e estou ansioso por esse retorno”, diz Grégoire Munster. “A superfície é bem familiar, com um pouco de cascalho solto, mas o desgaste dos pneus no segundo dia é incrivelmente alto, então você tem aquele aspecto estratégico da escolha do pneu que o torna muito interessante. É um rali rápido, mas também tem estradas muito estreitas nas montanhas, muita variedade nas etapas. É um evento bem legal.”

Já Adrien Fourmaux e o copiloto Alex Coria vão competir no Chile pela primeira vez. Após uma temporada fantástica para a dupla francesa, incluindo quatro pódios e uma vitória recente no Power Stage em superfícies soltas, eles chegam otimistas na prova.

O Campeonato Mundial de Rally 2024 já teve dez etapas, em Monte Carlo, Suécia, Kenya, Croácia, Portugal, Sardenha, Polônia, Letônia, Finlândia e Grécia. Depois do Chile, as etapas seguintes serão as da Europa Central e Japão.

O Rally Chile Bio Bío é relativamente novo no WRC. Foi realizado pela primeira vez em 2018 e o sucesso da estreia levou à sua entrada no calendário da competição em 2019 – tornando-se o 32º país a sediar uma etapa desde o início do campeonato em 1973.

Ford Puma Rally1 Hybrid

A Ford desenvolve este ano o maior programa de competição da sua história, disputando diferentes categorias ao redor do mundo. Mais do que emoção e vitórias, as pistas servem como um laboratório de testes para o aprimoramento de novas tecnologias que depois são aplicadas em seus carros de rua. No Campeonato Mundial de Rally não é diferente.

A Ford Performance, divisão de veículos de alto desempenho e competição da marca, é responsável por esse programa, trabalhando em conjunto com parceiros importantes, como a M-Sport, do Reino Unido, e um time de pilotos que inclui campeões consagrados e jovens talentos.

O Ford Puma Rally1 Hybrid é equipado com um motor Ford EcoBoost 1.600 cc de combustão interna com injeção direta, desenvolvido pela M-Sport e a Ford, com 385 cv e torque de 42,82 kgfm. Ele tem quatro cilindros, 16 válvulas e sistema Cosworth de gerenciamento eletrônico do motor, com software personalizado.

A unidade de potência híbrida, regulada pela FIA, conta com bateria interna e unidade de motor gerador (MGU) para regeneração e reforço de energia ativa, com saída máxima instantânea de 100 kW. Esse conjunto gera uma potência combinada de 507 cv e torque de 50,98 kgfm.

O carro tem tração nas quatro rodas com distribuição de torque 50-50 e diferencial dianteiro e traseiro de deslizamento limitado mecânico. A transmissão sequencial de cinco velocidades com dupla embreagem e trocas manuais foi desenvolvida em conjunto com a Sadev. A suspensão dianteira e traseira é do tipo MacPherson, com amortecedores ajustáveis ​​Reiger de três vias e barras estabilizadoras dianteira e traseira ajustáveis.

Os freios têm duas configurações. Em pista de cascalho, eles são equipados com discos ventilados Brembo de 300 mm na dianteira e na traseira, com pinças monobloco Brembo de quatro pistões refrigeradas a ar. No asfalto, os discos ventilados Brembo são de 370/355 mm.

As rodas de magnésio também têm especificações diferentes para cada tipo de pista. São de 7×15 polegadas para cascalho/neve e de 8×18 polegadas para o asfalto, ambas com pneus Pirelli de 650 mm. A direção é do tipo pinhão e cremalheira de alta relação (12:1), com assistência elétrica e 1,5 volta de batente a batente.

A carroceria possui chassi Full Spaceframe, com estrutura de segurança do cockpit integrada, dois arcos anticapotamento em aço T45 e pacote aerodinâmico totalmente desenvolvido por CFD (Computational Fluid Dynamics). A distância entre-eixos mínima é de 2.600 mm, a largura máxima é de 1.875 mm e o peso mínimo completo, sem tripulação, de 1.260 kg. O sistema eletrônico de aquisição de dados do chassi e do motor para diagnóstico e desenvolvimento de desempenho é da Cosworth.