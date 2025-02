Ford apresenta novo motor Megazilla com mais de 1.000 cv

A Ford anunciou dois novos motores especiais que serão lançados este ano para preparadores e fãs de performance nos Estados Unidos: um Megazilla V8 supercharger 7.3 L e um Coyote V8 supercharger 5.0 L. O objetivo é atender o crescente mercado de personalização de veículos para uso em competição e “hot rods”.

O novo Megazilla superalimentado 7.3 L é indicado para quem deseja potência máxima. Como seu antecessor, ele tem pistões, bielas e virabrequim de aço forjado, cabeçotes retificados e polidos e molas de válvulas aprimoradas. A grande novidade é a adição de um supercharger Whipple Gen 6 de 3 litros, que eleva a sua potência a mais de 1.000 cv. O seu uso é aprovado somente para competição.

Quem deseja um veículo legalizado para as ruas tem a opção do motor Coyote 5.0 L do Mustang Dark Horse. Ele é equipado com um supercharger de 3 litros, módulo de controle reprogramado e outros recursos para gerar mais de 800 cv de potência e torque estimado em 85 kgfm. Além disso, vem com garantia limitada de dois anos ou 24.000 milhas (38.624 km).

Ambos os motores poderão ser adquiridos por encomenda a partir do quarto trimestre deste ano, nas concessionárias Ford ou na Ford Performance nos Estados Unidos. Entre outras vantagens, além do desempenho comprovado, com componentes encontrados em carros de corrida da Ford, eles têm fácil instalação e permitem infinitas possibilidades de aplicação para quem deseja construir o carro dos seus sonhos.

“Na Ford Performance, temos uma filosofia simples que o time segue todos os dias: não oferecer nenhum produto chato – e isso se aplica também aos motores”, diz Kim Mathers, diretora de personalização de veículos e peças de performance da Ford.