Força Tática apreende 400 kg de drogas em ‘casa bomba’ no interior de SP

A Polícia Militar encontrou uma “casa bomba” na segunda-feira (22), em Rio Claro, no interior paulista, com quase 400 quilos de drogas, entre maconha e cocaína. O local era usado para armazenar e preparar as drogas para a venda, segundo o boletim de ocorrência.

Os policiais da Força Tática do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) receberam uma denúncia sobre uma movimentação atípica no imóvel, que fica no Jardim Azul. Com a aproximação das viaturas, um suspeito tentou fugir, mas acabou detido. O homem, de 42 anos, seria o responsável por “administrar” o local e viabilizar o esquema ilegal.

No imóvel, foram encontrados 409 tijolos de maconha, totalizando quase 390 quilos do entorpecente, e mais dois quilos de pasta base de cocaína, além de porções de crack. Também foram apreendidos barris usados para evitar o mofo nas drogas, dois rádios comunicadores, uma arma calibre 38, munições, sete balanças de precisão e utensílios para preparo e embalagem dos entorpecentes.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Rio Claro como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico e fabricação de drogas.