Força-tarefa combate quadrilha de roubos a carros-fortes em São Paulo

Uma operação conjunta entre as polícias Federal, Civil e Militar, juntamente com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), foi lançada nesta segunda-feira (16) para desmantelar uma quadrilha envolvida em roubos a carros-fortes no estado de São Paulo.

A ação busca cumprir um total de 15 mandados de prisão temporária e 48 mandados de busca e apreensão em 17 cidades paulistas. Esta operação é uma continuidade da iniciativa denominada “Carcará”, que foi motivada por um assalto a um carro-forte na Rodovia Cândido Portinari (SP-334), na região de Franca, ocorrido em setembro, além de uma violenta troca de tiros que resultou na morte do policial militar Márcio Ribeiro e três membros da quadrilha na Rodovia Joaquim Ferreira (SP-338).

Os objetivos da operação incluem não apenas a captura dos suspeitos, mas também o bloqueio e apreensão de bens relacionados às atividades criminosas, como ativos financeiros, imóveis e veículos. A força-tarefa se concentra em indivíduos que tenham vínculos diretos ou indiretos com a organização criminosa.

As cidades-alvo da operação incluem Ribeirão Preto, Franca, Serra Azul, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Taboão da Serra, Guarulhos, São José dos Campos, Jacareí, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Atibaia, Mongaguá, Cosmópolis, Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

Até o momento, apenas dois suspeitos haviam sido detidos anteriormente. Um deles é Roberto Marques Trovão Lafaeff, que foi preso em 10 de setembro após a tentativa de assalto ao carro-forte da empresa Protege. O outro suspeito foi capturado em 24 de outubro durante a primeira fase da operação “Carcará” em Paraisópolis e Praia Grande. Na mesma ação, um terceiro suspeito foi morto após troca de tiros com as autoridades.

A denominação da operação “Carcará” presta homenagem ao sargento Márcio Ribeiro, reconhecido entre seus colegas pelo apelido carinhoso.

A tentativa de assalto ao carro-forte ocorreu na noite do dia 9 de setembro e envolveu pelo menos 16 criminosos fortemente armados. O ataque foi notório pela utilização de explosivos e fuzis capazes de romper vidros blindados. Embora os assaltantes tivessem acesso à carga valiosa transportada pelo veículo, o dinheiro foi consumido pelas chamas durante a tentativa de abertura do cofre.

Os suspeitos foram perseguidos por várias rodovias locais e houve intenso confronto armado resultando em ferimentos em cinco pessoas — três funcionários da Protege, um policial do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e um trabalhador que passava pelo local. Em um trágico desdobramento, o policial militar Márcio Ribeiro e três criminosos perderam a vida durante uma troca de tiros na Rodovia Joaquim Ferreira.

Com os criminosos capturados durante a operação anterior foram apreendidos armamentos pesados como quatro fuzis e coletes balísticos. Um dos fugitivos abatidos estava equipado com vestimentas camufladas e capacete.

Este episódio ressalta a crescente preocupação com a segurança pública em São Paulo e o esforço contínuo das forças policiais para combater organizações criminosas que atuam com violência e sofisticação no estado.