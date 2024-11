Força Nacional reforça segurança no G20 no Rio com 95 agentes

A reunião de Cúpula do G20, programada para ocorrer nos dias 18 e 19 deste mês no Rio de Janeiro, contará com a atuação de 95 agentes da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) no esquema de segurança. A informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça, que destacou o papel dos agentes em atividades de policiamento ostensivo e preventivo nas imediações do evento, com foco especial nas conferências que acontecerão no Museu de Arte Moderna (MAM), localizado no centro da cidade.

A presença da FNSP, conforme comunicado oficial do Ministério, segue o princípio da cooperação federativa, funcionando como apoio às forças de segurança locais. O emprego dos agentes é subsidiário e estruturado a partir do planejamento do órgão requisitante. De acordo com o artigo 4º do Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004, a mobilização da Força Nacional só ocorre mediante solicitação formal do Governador do Estado, do Distrito Federal ou de um Ministro de Estado.

Além dos agentes da FNSP, o esquema de segurança contará com a participação de policiais militares e policiais rodoviários federais. Contudo, a colaboração do Exército ainda está pendente da publicação de um decreto presidencial de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

O encontro reunirá líderes dos 19 países que compõem o G20, todos eles representando algumas das maiores economias globais. Estarão presentes também representantes da União Europeia e da União Africana, que possuem status permanente no grupo, além de outros convidados especialmente designados para o evento.