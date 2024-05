Força Nacional do SUS soma mais de 8,5 mil atendimentos no Rio Grande do Sul

A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) registra um total de 8.525 atendimentos à população atingida pelas severas chuvas e inundações no Rio Grande do Sul. Os dados representam o acumulado de ações desde o início das operações no estado, em 5 de maio.

Foram realizados 1.519 atendimentos no Hospital de Campanha (HCamp) de Porto Alegre, 3.483 no HCamp de Canoas e 458 no HCamp de São Leopoldo. O quarto hospital de campanha do Ministério da Saúde, que entrou em operação no município de Novo Hamburgo no sábado (25), registra 349 atendimentos.

O total inclui ainda 2.391 atendimentos volantes, 65 remoções aéreas e 218 atendimentos psicossociais. Além disso, foram registrados 172 atendimentos em saúde indígena no polo-base de Porto Alegre e 88 no polo-base de Barra do Ribeiro.

Confira o detalhamento dos atendimentos abaixo:

HCamp de Canoas: 3.483

HCamp de Porto Alegre: 1.519

HCamp de São Leopoldo: 458

HCamp de Novo Hamburgo: 349

Atendimentos em saúde indígena: 260

Equipes móveis da FN – SUS: 2.391

Remoções aéreas: 65

Atendimentos psicossociais: 247

Total geral: 7.334

*Dados atualizados até 31 de maio