Força de Defesa Nacional da África do Sul avança em processo de aquisição do C-390

A Embraer, líder global na indústria aeroespacial, tem orgulho de anunciar a presença de destaque da aeronave de transporte militar multimissão C-390 Millennium na África Aerospace & Defence (AAD), realizada na Base Aérea de Waterkloof, entre os dias 18 e 22 de setembro.

Como um dos principais eventos de defesa e aviação do mundo, a AAD oferece uma plataforma estratégica para a Embraer demonstrar as capacidades excepcionais do C-390 Millennium a um público global de defesa, especialistas em aviação e autoridades políticas.

Nesta edição, a Embraer teve a satisfação de apresentar todas as capacidades do seu transporte militar ao presidente da África do Sul, o Excelentíssimo Senhor Presidente Matamela Cyril Ramaphosa, e à Ministra da Defesa, a Senhora Angie Motshekga. A aeronave de nova geração também atraiu grande interesse da Força de Defesa Nacional da África do Sul (SANDF), que teve a oportunidade de avaliá-la.

“A Embraer reconhece o profissionalismo e a dedicação da SANDF durante o processo de seleção em curso para renovar sua frota de aviões de transporte, pois o C-390 é um ativo estratégico importante que oferece versatilidade, alcance e velocidade excepcionais. Temos confiança de que a aeronave é adequada para atender às necessidades da Força de Defesa Nacional da África do Sul, bem como de outras autoridades governamentais”, disse Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

“A Força de Defesa Nacional da África do Sul teve a oportunidade de avaliar o C-390 Millennium e apreciamos a ampla gama de capacidades e tecnologia que experimentamos. A SANDF demonstrou interesse no C-390 Millennium, à medida que avança nos passos necessários para a seleção da tão necessária capacidade de transporte estratégico”, informou a Força de Defesa Nacional da África do Sul.

A aeronave é conhecida por sua capacidade de transportar até 26 toneladas de carga em alta velocidade e executar uma ampla gama de missões a qualquer momento nas condições operacionais mais exigentes. Desde 2019, o C-390 Millennium demonstrou sua eficiência operacional para seus usuários finais, realizando transporte tático de tropas, cargas, veículos e equipamentos, evacuação médica, gerenciamento de desastres, ajuda humanitária, resposta rápida a crises, busca e resgate, reabastecimento aéreo e combate a incêndios.

Como a aeronave mais avançada em sua categoria, o C-390 é equipado com um moderno conjunto de aviônicos e um software de missão de última geração inigualável. O C-390 Millennium, que já comprovou sua capacidade nas mais variadas missões militares e humanitárias, foi selecionado pelo Brasil, Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, Coreia do Sul e República Tcheca.