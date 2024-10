Foragido envolvido em esquema internacional de pedras preciosas é preso no centro de SP

A Polícia Militar prendeu em São Paulo um homem suspeito de envolvimento em um esquema internacional de comercialização de pedras preciosas. O suspeito, que era foragido da Justiça, foi abordado na Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, na quinta-feira (10).

Durante patrulhamento na região, os policiais do 7° Batalhão abordaram o homem. Em consulta ao sistema policial, foi descoberto que havia um mandado de prisão contra ele. Conforme a polícia, o foragido possui passagens criminais por tráfico de drogas, furto, estelionato e associação criminosa.

Durante as buscas, os militares encontraram quatro pedras preciosas, incluindo uma esmeralda, além de porções de maconha. Detido, o homem ainda tentou subornar um dos policiais, oferecendo esmeraldas para ser liberado.

O foragido levou as equipes até um hotel em que estava hospedado nas imediações. No quarto, havia dois celulares e outras 45 esmeraldas brutas, totalizando quase um quilo da joia. Ao todo, as pedras foram avaliadas entre R$ 600 mil e R$ 1 milhão. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, incluindo as demais pedras brutas que não foram identificadas.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tem envolvimento em um esquema de lapidação de pedras preciosos provenientes de garimpos da Colômbia. Em São Paulo, as joias eram tratadas e revendidas em todo o país.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.