Foragido é capturado em SP com ajuda do sistema Smart Sampa

Na manhã da última sexta-feira (10), a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo prendeu um homem condenado por estupro, que estava foragido desde outubro do ano passado. O indivíduo, identificado como Fernando Bispo da Silva, de 52 anos, foi capturado após ser reconhecido pelas câmeras do sistema Smart Sampa enquanto circulava de bicicleta na Rua Florêncio de Abreu, no centro da capital paulista. A prisão ocorreu nas proximidades, na Rua 25 de Março.

Bispo da Silva foi condenado a 73 anos de reclusão pela agressão sexual de 17 mulheres em Guarulhos, Grande São Paulo, no ano de 2006. O prefeito Ricardo Nunes se manifestou sobre a operação, destacando a eficácia do sistema de monitoramento e o trabalho diligente dos agentes da GCM: “Bandido aqui não tem vez. Mais um foragido foi preso com a ajuda do Smart Sampa e do eficiente trabalho dos nossos GCMs. A facilidade para criminosos circularem pelas nossas ruas acabou. Estamos vigilantes, garantindo mais segurança e proteção para a população de São Paulo”.

Desde o início das operações do Smart Sampa, o sistema já auxiliou na captura de 398 foragidos e na prisão em flagrante de 1.532 criminosos. Além disso, também contribuiu para localizar 29 pessoas desaparecidas nos primeiros seis meses de funcionamento.

A abordagem ao foragido foi realizada após sua identificação pelo sistema de monitoramento. Os agentes o conduziram ao 8º Distrito Policial, localizado no Brás, onde permanece à disposição da Justiça.

No passado, Fernando Bispo da Silva havia sido detido em um ponto de ônibus onde atacava suas vítimas. Ele costumava agir encapuzado e armado com um facão, abordando mulheres que desembarcavam do transporte público e as levando para áreas isoladas nas proximidades.

O impacto da primeira prisão foi significativo, principalmente porque muitas das vítimas eram funcionárias do aeroporto internacional de Cumbica e residiam em condomínios próximos ao local dos ataques.

O Smart Sampa é reconhecido como o maior e mais abrangente sistema de câmeras inteligentes do Brasil, contando atualmente com aproximadamente 20 mil dispositivos instalados na cidade. Desse total, cerca de 4 mil possuem tecnologia para reconhecimento de placas veiculares. As câmeras estão posicionadas em locais estratégicos, abrangendo todas as regiões da metrópole.

Equipado com algoritmos avançados, o sistema não apenas realiza o reconhecimento facial e leitura de placas, mas também emite alertas em casos de invasões. Essa inovação representa um passo importante para uma resposta rápida e eficaz diante de potenciais ameaças à segurança pública.

A integração do Smart Sampa com diversos órgãos públicos visa agilizar o atendimento ao cidadão, incluindo serviços como SAMU e polícias Militar e Civil. Recentemente, o programa começou a acessar também o banco de dados do Governo Federal para identificar veículos furtados ou roubados. Anteriormente já utilizava dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e informações sobre pessoas desaparecidas disponibilizadas pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), tornando assim as ações da Guarda Civil Metropolitana ainda mais eficientes.